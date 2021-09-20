「我爸遺體被別人推去火化」中壢殯儀館大烏龍　孝子再見已成灰

記者葉國吏／綜合報導

中壢殯儀館發生一件超扯事件，有網友在臉書發文指出，自己過世的父親被另一間葬儀社推錯遺體，結果殯儀館竟然在沒有確認身分，讓父親遺體被領走、辦告別式、火化蓋棺，葬儀社甚至不認錯還嗆「你沒貼QR code」，態度相當惡劣。

▲網友爸爸的遺體被其他人推去火化。圖為中壢殯儀館羽昇館外觀。（圖／記者游宗樺攝）

李姓網友在臉書社團「爆料公社二社」發文指出，自己過世的父親被領錯遺體。文中表示，自己父親遺體是被同天出殯的人錯領，不過雙方姓氏、棺木都不同，沒想到還是會被領走。網友直到告別式當天才發現父親遺體被錯領，而且已經被燒成骨灰，讓他們當天的儀式緊急暫停，而對方死者的遺體卻還在冰庫裡。

▲網友控訴爸爸遺體被其他人推去火化，還被對方的殯儀社業者嗆聲。（圖／翻攝爆料公社二社）

李姓網友說，過程中有報警，警方說這屬於毀損屍體罪，需要提告製作筆錄，「警察說他們也不是故意毀屍的，很難構成毀屍罪，大概率刑事告不成。」更讓家屬火大的是，事發當時質問對方殯葬業者為什麼會領錯，竟還不認錯反嗆「沒有貼QR code」。

這件誇張事情被家屬貼上網路馬上引發討論，紛紛留言「自己家的都不會燒錯啦」、「原來對方親友都是閉著眼睛瞻仰遺容的」、「這是能出錯的事嗎？」、「瞻仰遺容 他們家屬是都認不出來是不同人嗎。」