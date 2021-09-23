兩岸電競文化節燃啟動　上海台北選手將展開雲交鋒

▲「匯海上-兩岸電競文化節」活動今天在上海啟動。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕/上海報導

第三屆“匯海上-兩岸電競文化節”今天在上海啟動，來自台北和上海兩地的選手們將從現在到今年12月，在雲端展開遊戲《英雄聯盟》的熱血對決。

▲活動開場的《英雄聯盟》Cosplay表演帶動現場熱血沸騰的氣氛。（圖／記者趙禕攝）

儘管從去年開始，新冠疫情就持續影響兩岸的交流，但是去年第二屆兩岸電競文化節依舊如期舉辦。歷時4個月的競技交流，齊集了兩岸86所大學、110多支隊伍參賽，線上收視人數達到80萬人次；兩岸青年通過線上線下聯動，攜手搭起了一個兩岸青年交流的平台。

上海市普陀區做為舉辦本屆賽事的地主方，近年來聚力推動電競產業佈局發展，主動融入“全球電競之都”建設；普陀區副區長王珏表示：「兩岸電競文化節為上海和台北兩地青年搭建交流平台，以賽會友，讓電競文化節煥發強大旺盛的生命力；電競、雲遊戲等新業態持續爆發能量，元宇宙、超級數字場景等新概念也紛至沓來。兩岸電競文化節必將成為推動數字經濟發展、繁榮文化市場、拉動內需、促進就業、乃至促進上海電競之都建設做出新的貢獻。」

▲上海普陀區副區長王珏致詞。（圖／記者趙禕攝）

▲活動由上海市台辦主任鍾曉敏、上海普陀區委副書記肖文高、普陀區副區長王珏、上海市文化和旅遊局港澳台辦主任鳳智等人按鍵啟動。（圖／記者趙禕攝）

兩岸電競文化節活動今天由上海市台辦主任鍾曉敏、中共上海普陀區委副書記肖文高、普陀區副區長王珏、上海市文化和旅遊局港澳台辦主任鳳智、上海市台協副會長普陀區台協工委會主委江錫毅、上海台商子女學校校長陳俊男、波克科技副總經理劉忠生、上海東方星光董事長徐鴻共同按鍵啟動。並且為上海台商子女學校電競社群、在滬台青電競社群、上海戰隊、上海院校戰隊、普陀戰隊授予賽事隊旗和戰袍，台北Jteam戰隊等戰袍授予儀式也隔海同步進行。

▲活動主辦方為部份參賽隊伍授予賽事隊旗和戰袍。（圖／記者趙禕攝）

為了從活動裡發掘並培養更多優秀的尖端人才，今天現場還發佈了一個面向兩岸青年的「英才育成計畫」，由波克城市、拳頭中國/騰競體育、艾漫動漫、京鼎文化、比心電競、左袋動漫、樊登讀書、觸寶科技、捌斤科技、幻維科技和麼麼直播等11家來自上海地區在遊戲、動漫、文創領域的優秀企業，共同為參與本屆活動的兩岸青年人才提供108個實訓崗位，助力青年在實訓中收穫成長，以最快的速度找到進入心儀行業的敲門磚。

▲現場發佈面向兩岸青年的「英才育成計畫」，由11家遊戲、動漫、文創領域的企業提供實訓崗位，助力青年找到進入心儀行業的敲門磚。。（圖／記者趙禕攝）

本屆活動分為「電競交流」、「人文交流」、「文創交流」三大版塊。從現在到12月，《英雄聯盟》賽事在上海和台北雙城同時舉行，兩岸青年同台競技，文創「雙城秀」也將貫穿整個活動季。活動將在12月中旬的電競嘉年華上展開最後決戰和頒獎典禮。