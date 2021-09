戰狼大使遭爆「嗆美國shut up」　日媒支局長曝：秦剛私下是紳士

▲中國駐美大使秦剛日前遭爆在會議上用shut up一詞叫對方閉嘴。(圖/CFP)



記者林彥臣/綜合報導

中國新任駐美大使秦剛上任1個半月,近日遭美媒爆料,在8月底一場不公開會議上粗魯叫美方「閉嘴」(shut up)讓與會者相當震驚。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫,在政論節目上指出,他認識的秦剛私底下其實很溫和是個紳士,但是現在都不得不變成戰狼。

美國「國家評論」(National Review)半月刊10日爆料,秦剛8月31日出席由美中關係全國委員會(NCUSCR)透過視訊舉辦的不公開會議,談論中美關係,卻做出有失外交官禮儀風範的不當發言。

報導指出,秦剛先就當前美中關係發表演說,活動進入Q&A部分時,曾在美國前總統歐巴馬(Barack Obama)時代擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學(Georgetown University)教授的麥艾文(Evan Medeiros)提問,美中雙方能各自採取什麼作為改善雙邊關係。

秦剛回應表示,華府應停止讓情況惡化,以便製造對話環境;他接著說:「如果我們無法解決彼此分歧,請閉嘴」(If we cannot resolve our differences, please shut up)。

▲矢板明夫表示,現在的中國外交官根本沒在搞外交。(圖/翻攝自YouTube/三立iNEWS)



矢板明夫在政論節目《鄭知道了》針對秦剛的話題發表看法表示,過去他派駐北京的時候,秦剛擔任外交部發言人,所以彼此之間打了很多交道,在台上秦剛講話雖然兇巴巴的,但是私底下如節日晚會、忘年會之類的場合,在外交官裡面算是很溫和的,後來的發言人陸慷才是真正的戰狼。

矢板明夫說,秦剛的太太過去是《路透社》的助手,應該算是對外媒的作風相對理解,他過去在也曾與擔任駐日大使的中國外交部長王毅交流過,私底下也是一位紳士,但是這些外交官現在全都變成戰狼。

矢板明夫分析,因為現在中國在對美外交的各種丟分,已經是不可逆的局勢,他們知道就算自己是神仙也搞不好中美外交,但是當場如果不表現戰狼的樣子,他們回去可能會被習近平收拾,甚至命都可能丟掉。

矢板明夫感嘆,所以一旦有任何對中國不利的場合,外交官一定要表現出來,所以他們的對手不是對方的外交官,即使季辛吉(Henry Kissinger)在現場他們都看不到,他們看到的只有習近平,只是在表示「自己已經做出強烈的抗議,所以我沒有責任」,這些外交官根本沒有搞外交,而是只是在看著自己的老闆。