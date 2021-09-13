中國驅逐艦被拍到「駛入美國專屬經濟區」！美PO現場照又秒刪

▲美方公布照片。（圖／翻攝自環球時報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

中美海上角力白熱化，美國國防部下屬網站周日（12日）發布照片稱，一支由巡洋艦、驅逐艦、補給艦及電子偵察船組成的中國解放軍海軍特遣隊，近日駛入美國阿拉斯加州阿留申群島美方專屬經濟區水域內，美國海岸防衞隊派出兩艘巡邏艦監視。但是在數小時後，美方又將圖片刪除，原因不明。

據《環球時報》報導，美國國防部發布兩張照片指出，美國海岸防衞隊巡邏艦巴索夫號及金博爾號上月29日及30日，在阿留申群島美方專屬經濟區範圍的國際水域，嚴密監視該支解放軍海軍特遣隊。

美方強調，雙方的互動都是安全及專業，並且根據西太平洋海軍論壇制定的《海上意外相遇規則》，以及《國際海上避碰規則》的國際標準，展開語言溝通。

不過，有關照片上傳不足一天已經移除，但美國國防部沒有解釋原因。其中一張照片可見，解放軍海軍特遣隊展開海上補給期間，巴索夫號在後方不遠處緊隨。另一張照片顯示，巴索夫號艦長布朗（Tim Brown）以無線電與一艘解放軍海軍艦艇對話。

根據此前日本防衛省發布的消息，日本海上自衛隊於8月22日中午12點左右，在對馬島西南方向約105公里的海域，發現3艘正向東北方向航行的中國海軍艦船，其中包括055型驅逐艦南昌艦。根據日本防衛省公開的現場照片，這支中國海軍艦隊包括052D型驅逐艦貴陽艦、055型驅逐艦南昌艦以及一艘大型補給艦。