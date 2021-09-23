阿聯酋航空全球招募計畫開跑　半年徵3500人赴杜拜任職

▲阿聯酋航空舉行全球徵才，將徵3500人赴杜拜機場任職。（圖／傑眾公關提供）

記者許維寧／台北報導

因應歐美各國陸續解封，阿聯酋航空近期也啟動全球招募計畫，預計未來半年內將招募3000名客艙機組員、500名機場服務人員，獲聘者將可赴阿聯酋航空轉運樞紐「杜拜」任職。

阿聯酋航空今（9/23）表示，因應各國邊境陸續鬆綁，國際航班需求連帶上升，阿聯酋航空日前已陸續召回因疫情減班、停工的飛行員和機組人員以及營運相關人員，並恢復全球近9成航線、可飛往全球逾120個城市。預計最快於今年底，即可恢復七成機隊運能，將有更多A380班機重返天際

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阿聯酋航空也說明，本次全球招募計畫職缺錄取者需赴杜拜機場面對旅客，預計未來半年內將招募3000名客艙機組員、500名機場服務人員，盼個性和善、活潑、有熱忱者加入。有志加入阿聯酋航空擔任客艙機組人員或機場服務人員者，可於阿聯酋招募網站了解更多職務內容和提交申請。

根據徵才網站指出，機組員、機師並未敘明相關薪資，但機組員設有身高體重限制，並要求流利的英語能力，且穿著機組員制服時身上不的露出刺青。

日前阿拉伯聯合大公國境內已實施疫苗接種計畫，制定明確的防疫規定與機制。阿聯酋航空表示，阿聯已於2020年7月解封，重啟商務與觀光旅遊。