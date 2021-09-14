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機組員摔傷、牙痛看診遭拒！檢疫期吞藥隱忍　指揮中心將協調專責醫院

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲機組員須受嚴格檢疫規範，也連帶影響其就醫權益。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，國內外機組員須受檢疫規範，也衍生不少就醫問題。桃園市機師職業工會今（9/14）表示，日前一名國航客機機師因不慎自登機梯跌落摔傷腿部，便遭醫院婉拒檢查。工會昨日和衛福部長陳時中會面，指揮中心已許諾，近日將於台北、桃園、台中、高雄等地協調設置機組員專門院所，提供機組員檢疫與自主健康管理期間使用。

機師工會今天表示，近日一位國航客機機師不慎自登機梯跌落，腳部劇烈疼痛、幾近無法行走，緊急送至醫療院所急診，卻遭婉拒無法入院檢查，而僅能在院所戶外空間選擇在沒有任何檢查情況下直接上石膏，或是服用止痛藥。

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機師工會理事長李信燕接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，長班機組員目前需接受5天居家檢疫，經PCR採檢陰性後，還要再接續9天加強版自主健康管理，但期間因應派飛需求，居家檢疫期結束後只要採檢為陰，還是可以繼續接受長班派飛，於是不少機組員一直陷入派飛、檢疫和自主健康管理的循環中。

李信燕說，便有機組員向工會反應，曾於居家檢疫或自主健康管理期發生摔傷、扭傷、牙痛等狀況，但不論透過1922專線或親自詢問醫院，都得到狀況屬於「非必要」醫療行為。想就醫遭到婉拒，組員只能吞止痛藥因應，依照現有機制，除非長班機組員返台後接受完5+9流程，不被要求派飛再自行請假才有辦法就醫，已對組員身心健康造成影響。

機師工會昨日與指揮中心指揮官、衛福部長陳時中會面，並向衛福部反應機組員需求以及執勤規範，經討論後指揮中心初步允諾，將盤點現階段已有足夠量負壓病房相關設備的醫院，近日內即會在台北、桃園、台中、高雄等地，協調出專供機組員於檢疫與自主健康管理期間就醫的院所。

機師工會也說明，會中也向陳時中反應近期機組員遭獵巫、歧視的困境，甚至連飛行員子女都傳遭幼兒園拒絕入校。工會也重申，至今已超過一年半的期間，絕大多數機組員，在防疫環節上均配合。工會也要求機組員遵恪檢疫規定，也呼籲指揮中心持續維護機組員權益，讓機組員得以於疫情期間持續肩負國際運輸的責任。

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