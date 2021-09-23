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陸光刻機第一股「華卓精科」獲批　核心技術未提「光刻機」才過關

▲華卓精科。（圖／CFP）

▲華卓精科成功獲批於科創板上市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被稱為大陸光刻機第一股的華卓精科經第二次IPO，終於在17日獲上交所批准在科創板上市。據了解，華卓精科曾被科創板上市委暫緩審議，被要求說明光刻機雙工件台的產業化前景及技術研發等問題。值得注意的是，華卓精科二次IPO時，除針對上交所提出的質疑進行回覆，在核心技術說明並未提及「光刻機」。

▲華卓精科。（圖／CFP）

▲華卓精科為全球唯二可自主研發並實現商業化生產的光刻機雙工件台供應商。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，資料顯示，華卓精科成立於2012年5月，主營是以超精密測控技術為基礎，研究、開發以及生產超精密測控設備部件、超精密測控設備整機並提供相關技術開發服務。其為業界熟稔，是因為光刻機雙工件台。

光刻機工件台是光刻機的三大核心部件之一。華卓精科是大陸首家自主研發、實現光刻機雙工件台商業化的公司，成為大陸光刻機公司上海微電子的核心子系統供應商，在境內無其他可競爭對手。同時，華卓精科也是世界唯二可自主研發並實現商業化生產的光刻機雙工件台供應商。

據了解，華卓精科公司的控股股東、實際控制人朱煜為清華大學長聘教授，朱煜同時為大陸科技部重點領域創新團隊負責人及國家02科技重大專項技術副總師。朱煜還擁有境內授權專利共200餘項，美國授權專利26項。

對於上交所提出的技術研發依賴清華大學疑問，華卓精科也在二度IPO招股書做出說明，除公司實控人、首席科學家朱煜擁有清華大學長聘教授身份外，公司其他股東如張鳴、楊開明、王磊傑皆取得清華大學兼職許可，在華卓精科處（發行人處）工作。

此外，在研發技術上，華卓精科僅有35項專利為公司單獨申請，公司與清華大學共同擁有162項專利技術以及1項獨佔實施許可專利。對於共同擁有的162項專利，華卓精科與清華大學通過協議約定，公司具有該部分專利技術的獨佔實施權，清華大學具有收益分配的權利。

對於外界最為關注的光刻機相關議題，華卓科技也回覆上交所，光刻機工件台是光刻機的核心子系統之一，目前，發行人已具備小批量生產光刻機雙工件台的能力，隨著下遊客戶需求的提升，發行人生產的光刻機雙工件台數量將逐漸增加。

值得注意的是，華卓精科在招股書提到，公司銷售收入規模較小、銷售結構尚未穩定引起持續穩定經營和未來發展不確定性的風險乃至未來經營業績大幅下滑的風險。此外，數據顯示，華卓精科得力於半導體產業重點發展項目，自2018年起，政府補助比公司營收高出許多，假使未來無法持續獲得政府補助，將對技術研發產生重大影響。

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