台灣申請CPTPP時間點引聯想　鄧振中給3理由：與中國沒有直接關連

▲鄧振中23日說明申請CPTPP細節。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

記者蘇晏男／台北報導

台灣昨正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，而中國9月16日也才申請入會，兩個時間差格外引人聯想。不過，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中23日澄清兩個案子沒有直接關連。鄧也透露昨申請的三個原因，一是總統蔡英文早指示要參加更多國際組織；二是日本為今年主席國；第三則是國內有很多團體不斷呼籲政府要趕快提出申請。

行政院23日召開記者會說明申請加入CPTPP細節。會中，記者詢問現在參加CPTPP的時間點是否因為中國申請加入，為什麼不是早一點的時間點？鄧振中表示，選擇這時間點參加，大家清楚，總統蔡英文2016年上任，當時美國退出（TPP）後，有一段時間由日本帶頭，經過談判後，在2017年轉成CPTPP，而從那時起，總統指示非常清楚，就是要參加更多國際組織，擴大台灣更大國際空間，所以就密集跟各國諮商。

鄧振中說，今年輪值主席國是日本，我方跟日本有很多交換意見機會，也跟日本在很多地方相互合作，所以交往非常密切；至於國內準備工作跟其他國家的協商也同時進行。而現在最重要的是，國內很多團體，都一直呼籲政府要趕快提出申請，所以認為現在是合適時機點。

鄧振中強調，至於中國提出的時間點是有他們自身的考慮，兩個案子並沒有直接關連。