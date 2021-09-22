朱立倫稱地方公投違憲　張亞中反嗆斷章取義：我在嘲諷台獨

▲朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中提和平備忘錄時表示，台灣內部若對統一有意見，各縣市可自辦公投，決定是否脫離中華民國政府。國民黨主席候選人朱立倫22日表示，完全違憲違法、分裂國土。對此，張亞中22日受訪時回應，「呵呵呵！我覺得朱市長真的是沒有讀懂我的東西，其實我的主張是針對民進黨他們的台獨做一些挑戰。」

張亞中表示，當兩岸和平協議簽了以後，台灣的內部一定還是不願意，「那是一個學理方面的探討」，如果台灣有些人不願跟中華民國走在一起，可以容許有選擇的機會，今天中華民國完全沒獨立的問題，好比今天有三個小孩，今天做爸爸的，請問四個人可以一起來公投、決定今天不要姓張嗎？但是小孩子不願來姓張，當然可以離開，關鍵在於民進黨台獨玩假的，今天台灣說獨立公投，請問台北市可不可以獨立公投？台北市可以獨立公投，請問文山區可不可以獨立公投？

張亞中解釋，「我講這個東西，是完全在嘲諷那些台獨是不可能實現的現實，今天把我對台獨的嘲諷當成是我說所謂提出來要支持這個主張，這是不是在開玩笑？所以我的看法是朱前市長根本沒有讀懂我的東西」，其主張就是告訴台獨玩假的、根本不玩真的，今天說台灣要獨立，請問台中市可以獨立，西屯要不要獨立？大家獨立下去請問要獨立到什麼地方？

張亞中還說，國際法上從來沒明文講哪個是獨立的個體，任何人民都可以選擇獨立，民進黨要這種獨立，獨立到最後就是台灣分裂，「請朱前市長好好看一看我寫的文章背後的來龍去脈，不要用一個斷章取義又在那邊講，完全不懂嘛」。