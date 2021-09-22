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電商「五倍券專區」內容搶先看　加碼送超值大禮包、灑折價券放大回饋

▲數位五倍券今日開放綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）

▲振興五倍券開放數位綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）

記者洪菱鞠／台北報導

振興五倍券今（22）日早上9點開放數位綁定，超商、賣場等不少通路有加碼優惠，盼擴大消費力道，電商平台也規劃設立振興五倍券專區，幫受疫情衝擊的在地店家及小農拚經濟之外，同時推出折價券、優惠大禮包、銀行加成回饋等多項好康，讓五倍券達到最大使用效果，吸引大眾一起省荷包、把錢變多，共同刺激國內消費。

●東森購物網

預計設立振興五倍券專區，主要納入MIT中小型店家產品、各縣市農特產等，實際幫助在地廠商及農民，並加碼折價券、東森幣及禮物卡等多項回饋，以及與銀行、線上支付聯手，讓五倍券利上加利，數位綁定成功的人於網站活動頁登錄並登記，可獲得獨家超值優惠大禮包。

此外，東森整合線上線下服務消費者多元需求，除了用東森幣串聯東森生態圈，包括東森購物網、熊媽媽買菜網、東森寵物雲與自然美，線下交易送線上折價券，線上交易則送線下優惠。

▲國內有5萬農民上架電商平台，東森購物設有「東森農場」專區內含6000名小農。左起為新北市長侯友宜、東森集團總裁王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物網除了規劃振興五倍券專區，去年疫情對地方農業帶來衝擊，平台立即設立「東森農場」專區，協助推廣在地農產品。左起為新北市長侯友宜、東森集團總裁王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

●PChome

將設立「電商五倍券專區」預計10月推出，全力支持受疫情影響的在地生產小店家、在地小農、庇護工場等商家，同時配合擬定減免平台上架費用、提供行銷資源補助升級、多項消費回饋等措施，助攻商家整體銷售動能及買氣。

旗下PChome 24h購物預計推出「超有感優惠！放大500倍」活動，包括一線品牌祭折扣、加碼灑折價券等，並設計「超級轉盤贏P幣」小遊戲，消費滿活動條件即有機會抽中500倍P幣，還有眾多驚喜好禮一次釋出，同時攜手36大銀行及行動支付加乘回饋，擴大消費效益。

●樂天市場

配合政府規定於10月推出「振興五倍券」專區，集結中小企業店家商品供選購外，另祭出4大優惠好康，消費滿399元超商取貨與宅配到府免運費、超過萬元的優惠券天天現領現折、全站刷任一信用卡消費再回饋5%點數、指定店家購物再加碼點數10%回饋，等於最高回饋15%。

●遠傳friDay購物

已在緊鑼密鼓籌備「振興五倍券專區」，加強推廣在地農業、生鮮、餐飲調理包等，預計提供減免廣告、促銷費用等優惠，幫助遭疫情影響在地廠商，也預計針對消費者推出優惠，確切細節還在討論中，專區預計在五倍券開放使用當天同步推出。

五倍券數位綁定日首日起，站上提前祭好康，今（9/22）起限時三天加碼推振興折價券，指定商品消費滿555元現折65元、滿1255元現折155元。

蝦皮購物攜手台灣在地店家推出「五倍券專區」（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物攜手台灣在地店家推出「五倍券專區」。（圖／蝦皮購物提供）

●蝦皮購物

為響應政府對於中小企業的補助，蝦皮購物與台灣在地商家推出「五倍券專區」，相關優惠訊息會再另行釋出，而即日起於五倍券官網進行數位綁定，完成任一信用卡綁定後，即可於全站消費使用，但海外店家除外，另還攜手國泰世華、中國信託等多家銀行推出加碼活動，其中綁定國泰世華蝦皮購物聯名卡全站最高可享4%蝦幣回饋、超品日檔期最高再享6%蝦幣回饋。
 

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