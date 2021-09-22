　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解除嗎

▲▼ 郵局ATM,領錢,提款, 。（圖／記者賴文萱攝）

▲綁定郵局Visa要記得先存錢，才可以消費。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了搶銀行加碼與500元好食券，截至上午統計，已有109萬人選擇「數位綁定」，值得注意的是，一旦綁定就無法選擇紙本券，結果不少網友反映，一時衝動綁定郵局Visa金融卡，但帳戶連1元都沒有，等於要先存5000元進去，「現在不知道該怎麼辦？」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》透露，今日中午把五倍券綁定郵局Visa金融卡，確定操作成功後，卻發現不知如何消費與使用，「不能改紙本了 ，有人知道怎麼使用嗎？是刷了會回饋5000元嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

求助文曝光後，底下網友熱心解釋，一旦綁定就無法選擇紙本券，「綁定不能改紙本，就當做Visa卡，各大賣場都能刷卡」、「數位五倍券至少每月回饋一次，另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形」。

▲▼ 綁定了郵局VISA卡，「要先存錢才可消費」崩潰想解除 一票網友：裡面1塊也沒（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼綁定數位五倍券，就無法選紙本券了！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 綁定了郵局VISA卡，「要先存錢才可消費」崩潰想解除 一票網友：裡面1塊也沒（圖／翻攝爆廢公社二館）

留言串中，不少苦主恍然大悟，根本沒看懂綁定與回饋規則，「所以郵局的如果本身沒錢就GG」、「我現在也很後悔綁在郵局，因為裡面1塊都沒有，我還共同綁定了我老公...現在不知道該怎麼辦」、「就跟去年（三倍券）很像～不是10/8妳的帳戶裡多5000元，而是你要先用自己的錢，時間到了政府才會把你花的錢還給你」。

實際查看中華郵政的五倍券規則，限40,000名早鳥登錄，新戶回饋600元，舊戶則享有加碼300元，等於民眾要先存錢才可消費，並從10月8日購物才可計算，至於五倍券回饋則採週週撥付金額計算，「消費並扣款8日後次週一撥付入帳（排除7日內退貨交易），單人滿額5,000元為止，首期撥付為110年11月1日」。

▼消費規則務必睜大眼！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 綁定了郵局VISA卡，「要先存錢才可消費」崩潰想解除 一票網友：裡面1塊也沒（圖／翻攝爆廢公社二館）

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
陳時中爆氣嗆立委「不能講錯一句話？」　網傻：我們真的是民主國
五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解
快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜
與妻最後通話：迷路了！　登山客陳屍「極深山谷」
颱風「電母」周六前生成　最新路徑出爐
姓林只排第2「全台最大姓」是他們！超稀有姓氏曝：全台僅1人
動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現
打AZ、高端11月起無法入境美國？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帕運選手為國爭光！醫檢查出田曉雯心肺功能差　她哀號：討厭跑步

陳時中爆氣嗆立委「不能講一句錯話？」　網傻：我們真的是民主國家嗎

只想找備胎？5星座喜歡搞曖昧　當心「這些」小手段

8部片傳達無聲世界　「臺灣國際聾人電影節」線上2天開跑

五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解除嗎

快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜

中和國小生又1家人確診「累積3人群聚」　驗抗體釐清是否舊案

颱風「電母」估周六前生成　最新路徑出爐！這天起迎首波東北風

台大女嫌中興男友沒出息！律師：上進不是不好但重點是「這個」

新北幼兒園群聚需觀察至9／29　板橋社區今晚有望結案

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

帕運選手為國爭光！醫檢查出田曉雯心肺功能差　她哀號：討厭跑步

陳時中爆氣嗆立委「不能講一句錯話？」　網傻：我們真的是民主國家嗎

只想找備胎？5星座喜歡搞曖昧　當心「這些」小手段

8部片傳達無聲世界　「臺灣國際聾人電影節」線上2天開跑

五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解除嗎

快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜

中和國小生又1家人確診「累積3人群聚」　驗抗體釐清是否舊案

颱風「電母」估周六前生成　最新路徑出爐！這天起迎首波東北風

台大女嫌中興男友沒出息！律師：上進不是不好但重點是「這個」

新北幼兒園群聚需觀察至9／29　板橋社區今晚有望結案

帕運選手為國爭光！醫檢查出田曉雯心肺功能差　她哀號：討厭跑步

足壇最會賺！C羅年收入34億勝梅西居冠　大巴黎3巨星全擠入前4

「蔡英文樂見各界討論大新竹合併」　林錫耀：她態度應是樂觀其成

「水果入菜」救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

陳時中爆氣嗆立委「不能講一句錯話？」　網傻：我們真的是民主國家嗎

蕭敬騰登百層高樓飆高音！　坐擁銀河星球美景...網看呆

農產品拚外銷　雲林14噸胡蘿蔔進軍新加坡今封櫃

蘇貞昌過半年還沒打第二劑　陳時中：有報告指AZ間隔30幾週更好

君悅酒店「頂樓停機坪」首度公開！房客＋100元還送氣泡酒、堅果

只想找備胎？5星座喜歡搞曖昧　當心「這些」小手段

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

數位五倍券今上路　綁定、5QA一次看

搶五倍券「綁定死一片」　網吼：為搶500元真悲哀

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

即／女高生打BNT前突癲癇發作倒地

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

更多熱門

相關新聞

快訊／五倍券官網又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜

快訊／五倍券官網又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜

行政院振興五倍券今（22日）上午9點起開放綁定，除了500元好食券採前400萬名數位綁定直免抽籤外，其餘7款加碼券也將進行為期4周抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4張。不過經過上午大當機後，有許多鄉民稍早前紛紛在PTT上指出，官網狂跳登入已經逾時，請重新由首頁進入的警示，傻眼直喊「還以為被盜」。

用五倍券住台南大員皇冠指定房買1送1

用五倍券住台南大員皇冠指定房買1送1

4大加碼券好搶手！預約都破300萬　i原券僅46萬人最冷清　

4大加碼券好搶手！預約都破300萬　i原券僅46萬人最冷清　

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

台北通當機議員要求負責　柯文哲嗆：我怎麼處理部下蘇貞昌就怎麼處理

台北通當機議員要求負責　柯文哲嗆：我怎麼處理部下蘇貞昌就怎麼處理

關鍵字：

郵局visa金融卡存錢存款五倍券數位綁定紙本券

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面