五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解除嗎

▲綁定郵局Visa要記得先存錢，才可以消費。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了搶銀行加碼與500元好食券，截至上午統計，已有109萬人選擇「數位綁定」，值得注意的是，一旦綁定就無法選擇紙本券，結果不少網友反映，一時衝動綁定郵局Visa金融卡，但帳戶連1元都沒有，等於要先存5000元進去，「現在不知道該怎麼辦？」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》透露，今日中午把五倍券綁定郵局Visa金融卡，確定操作成功後，卻發現不知如何消費與使用，「不能改紙本了 ，有人知道怎麼使用嗎？是刷了會回饋5000元嗎？」

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求助文曝光後，底下網友熱心解釋，一旦綁定就無法選擇紙本券，「綁定不能改紙本，就當做Visa卡，各大賣場都能刷卡」、「數位五倍券至少每月回饋一次，另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形」。

▲▼綁定數位五倍券，就無法選紙本券了！（圖／翻攝爆廢公社二館）



留言串中，不少苦主恍然大悟，根本沒看懂綁定與回饋規則，「所以郵局的如果本身沒錢就GG」、「我現在也很後悔綁在郵局，因為裡面1塊都沒有，我還共同綁定了我老公...現在不知道該怎麼辦」、「就跟去年（三倍券）很像～不是10/8妳的帳戶裡多5000元，而是你要先用自己的錢，時間到了政府才會把你花的錢還給你」。

實際查看中華郵政的五倍券規則，限40,000名早鳥登錄，新戶回饋600元，舊戶則享有加碼300元，等於民眾要先存錢才可消費，並從10月8日購物才可計算，至於五倍券回饋則採週週撥付金額計算，「消費並扣款8日後次週一撥付入帳（排除7日內退貨交易），單人滿額5,000元為止，首期撥付為110年11月1日」。

▼消費規則務必睜大眼！（圖／翻攝爆廢公社二館）

