11月入境美國接種疫苗新規　陳時中澄清：台灣未被限制

▲陳時中強調，台灣本來就沒有在33個被限制的國家，國人是可自由進入美國。（圖／資料照，指揮中心提供）



生活中心／綜合報導

美國白宮20日宣布，11月初將降低原先針對33個特定國家的旅遊禁令，只要完整接種兩劑疫苗放寬入境限制，卻遭到台灣部分媒體解讀是加強限制措施，並點名國產的高端疫苗並不在名單中，但是，事實上11 月美國會全面承認哪些疫苗，美國仍在討論中，尚未定案。



中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天(21日)在記者會回答提問時強調，美國新的措施是針對原來限制的33個旅遊國家，要放寬的採用政策，也就是可以入境，但要有施打疫苗相關證明。

陳時中強調，台灣本來就沒有在33個被限制的國家，國人是可自由進入美國。至於11月美國會全面承認那些疫苗，陳時中認為還有一個多月的時間，變化可能非常多，目前還很難清楚知道美方政策會怎麼走，連疫苗種類的認定是否是世界衛生組織認可的都沒有定案，因此還得跟外交部密切聯繫，觀察美國的作法才能有因應對策，有任何消息就會對外說明。

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白宮發言人莎琪（Jen Psaki）20日表示，這項由美國前總統川普於2020年初針對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令，這項舊規已缺乏公平性，也易讓人困惑，因此做出調整。

至於官方認同的疫苗名單，莎琪表示目前美國僅核准莫德納、輝瑞／BNT與嬌生這3款疫苗，至於歐洲很多國家民眾施打的英國AZ疫苗，或是其他國家製造的疫苗是否會被認可，將會是接下來跨部會討論的重點，預估11月前會盡快出爐。

自去年疫情開始至今年8月底統計，歐洲有約 130 萬人死亡，疫情以英國、俄羅斯及法國最為嚴重，分別有747萬、719萬及696萬人染疫，並各造成13.5萬、19.5萬及11.6萬人死亡。

世界衛生組織 (WHO) 在上月底曾指出，歐洲53成員國有33國在8月最後兩周的感染率超過 10%，大多數都在較貧窮國家，對歐洲疫情表示擔憂。疫情擴散的主要原因是 Delta 變種、放鬆公共衛生措施，以及旅行季節性激增。

歐盟雖然在8月底宣布，境內70%成人完整接種疫苗目標，歐盟成員國接種疫苗比率是西歐國家高於東歐，像是保加利亞迄今只為1成5民眾完整接種疫苗，羅馬尼亞僅為約30%成人接種，拉推維亞、愛沙尼亞也約完成4成多接種。由於疫苗覆蓋率仍不足，美國華盛頓大學 (University of Washington) 模型顯示，歐洲國家到年底之前還會再死數十萬人。