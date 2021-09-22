　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月入境美國接種疫苗新規　陳時中澄清：台灣未被限制

▲▼ 11月入境美國接種疫苗新規　陳時中澄清：台灣未被限制 。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中強調，台灣本來就沒有在33個被限制的國家，國人是可自由進入美國。（圖／資料照，指揮中心提供）

生活中心／綜合報導

美國白宮20日宣布，11月初將降低原先針對33個特定國家的旅遊禁令，只要完整接種兩劑疫苗放寬入境限制，卻遭到台灣部分媒體解讀是加強限制措施，並點名國產的高端疫苗並不在名單中，但是，事實上11 月美國會全面承認哪些疫苗，美國仍在討論中，尚未定案。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天(21日)在記者會回答提問時強調，美國新的措施是針對原來限制的33個旅遊國家，要放寬的採用政策，也就是可以入境，但要有施打疫苗相關證明。

陳時中強調，台灣本來就沒有在33個被限制的國家，國人是可自由進入美國。至於11月美國會全面承認那些疫苗，陳時中認為還有一個多月的時間，變化可能非常多，目前還很難清楚知道美方政策會怎麼走，連疫苗種類的認定是否是世界衛生組織認可的都沒有定案，因此還得跟外交部密切聯繫，觀察美國的作法才能有因應對策，有任何消息就會對外說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）20日表示，這項由美國前總統川普於2020年初針對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令，這項舊規已缺乏公平性，也易讓人困惑，因此做出調整。

至於官方認同的疫苗名單，莎琪表示目前美國僅核准莫德納、輝瑞／BNT與嬌生這3款疫苗，至於歐洲很多國家民眾施打的英國AZ疫苗，或是其他國家製造的疫苗是否會被認可，將會是接下來跨部會討論的重點，預估11月前會盡快出爐。

自去年疫情開始至今年8月底統計，歐洲有約 130 萬人死亡，疫情以英國、俄羅斯及法國最為嚴重，分別有747萬、719萬及696萬人染疫，並各造成13.5萬、19.5萬及11.6萬人死亡

世界衛生組織 (WHO) 在上月底曾指出，歐洲53成員國有33國在8月最後兩周的感染率超過 10%，大多數都在較貧窮國家，對歐洲疫情表示擔憂。疫情擴散的主要原因是 Delta 變種、放鬆公共衛生措施，以及旅行季節性激增。

歐盟雖然在8月底宣布，境內70%成人完整接種疫苗目標，歐盟成員國接種疫苗比率是西歐國家高於東歐，像是保加利亞迄今只為1成5民眾完整接種疫苗，羅馬尼亞僅為約30%成人接種，拉推維亞、愛沙尼亞也約完成4成多接種。由於疫苗覆蓋率仍不足，美國華盛頓大學 (University of Washington) 模型顯示，歐洲國家到年底之前還會再死數十萬人。

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
該換iPhone 13嗎？　3C達人：這代以前最值得換機
唐鳳出事了啦！8大加碼爆Bug　網哭：藝Fun券被取消
龍劭華遺照曝光！　告別式花海一片
8大加碼券最新登記數曝光！　這張最夯200萬人預約
台中驚現核爆「蕈狀雲」！　火燒托運車捲恐怖濃煙

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球逾2.2億人確診　學者籲：多研究疫苗混打「有助對抗Delta」

綁定台灣Pay反悔！無奈「去餐廳都碰壁」　網笑他傻：沒綁到才後悔

清華大學四年制學士後醫過了　首批公費生明年入學

唐鳳出事了啦！8大加碼「共同綁定爆BUG」　網哭：藝Fun券被取消

「全台最帥教授」爆紅！ 28歲獲紐約名校博士「棄高薪返台」：喜歡台灣

中秋連假收心！「上工前先快篩？」醫給答案　這類人要密切注意

五倍券登錄狂當機！1整排健保卡塞爆　里長轟：看得到吃不到

11月入境美國接種疫苗新規　陳時中澄清：台灣未被限制

好市多進口綠蘆筍「重金屬鎘超標3倍」！1920公斤邊境攔下

青春期轉骨小心補過頭！避開性早熟地雷　還要每天睡飽7小時

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

中秋跑山超速多！違規騎士全被拍　警加強取締「3天開出140張罰單」

全球逾2.2億人確診　學者籲：多研究疫苗混打「有助對抗Delta」

綁定台灣Pay反悔！無奈「去餐廳都碰壁」　網笑他傻：沒綁到才後悔

清華大學四年制學士後醫過了　首批公費生明年入學

唐鳳出事了啦！8大加碼「共同綁定爆BUG」　網哭：藝Fun券被取消

「全台最帥教授」爆紅！ 28歲獲紐約名校博士「棄高薪返台」：喜歡台灣

中秋連假收心！「上工前先快篩？」醫給答案　這類人要密切注意

五倍券登錄狂當機！1整排健保卡塞爆　里長轟：看得到吃不到

11月入境美國接種疫苗新規　陳時中澄清：台灣未被限制

好市多進口綠蘆筍「重金屬鎘超標3倍」！1920公斤邊境攔下

青春期轉骨小心補過頭！避開性早熟地雷　還要每天睡飽7小時

柯文哲才剛罵五倍券網頁「落氣」　台北通「熊好券」中午也「空白一片」

全球逾2.2億人確診　學者籲：多研究疫苗混打「有助對抗Delta」

朱立倫稱地方公投違憲　張亞中反嗆斷章取義：我在嘲諷台獨

綁定台灣Pay反悔！無奈「去餐廳都碰壁」　網笑他傻：沒綁到才後悔

「法國消防員月曆」黑白一樣讓人噴鼻血！高顏值配滿滿腹肌太養眼

LIVE／龍劭華告別式「現場滿滿花海」　演藝圈好友齊送最後一程

清華大學四年制學士後醫過了　首批公費生明年入學

快閃總統府「猛按喇叭」要疫苗！　前消防員騎車撞員警被起訴

不甘示弱！單元二豪宅一次78戶實登揭露　行情直逼七期

李宗賢升格人父！中秋佳節曬超音波影片：好開心好感動

生活熱門新聞

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

數位五倍券今上路　綁定、5QA一次看

搶五倍券「綁定死一片」　網吼：為搶500元真悲哀

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

即／女高生打BNT前突癲癇發作倒地

快訊／BNT全台第一針！桃園女高中超淡定

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

1秒綁好五倍券！網實測「選它」爽拿好食券：系統很強

五倍券將上路！各縣市加碼優惠券一次看

更多熱門

相關新聞

視察校園打BNT　柯文哲體醒「可請3天假」

視察校園打BNT　柯文哲體醒「可請3天假」

BNT疫苗22日開打，首波接種對象為12到18歲的青少年。台北市長柯文哲上午到育成高中視察施打狀況，過程順利，還提醒學生，打完之後可以請假3天，「但不是一定要請假，看你良心」。

高端獲國際認證？　醫：有動靜！若成真超大好消息

高端獲國際認證？　醫：有動靜！若成真超大好消息

美未認證高端「11月起恐無法入境」　柯文哲：我這幾個月不是在講嗎

美未認證高端「11月起恐無法入境」　柯文哲：我這幾個月不是在講嗎

BNT開打！專家喊「這類學生先接種」防暈針

BNT開打！專家喊「這類學生先接種」防暈針

陸新增本土確診16例 福建12天累計418人確診

陸新增本土確診16例 福建12天累計418人確診

關鍵字：

一般高端高端疫苗新冠疫苗新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

數位五倍券今上路　綁定、5QA一次看

台灣什麼工作最被尊敬？網點名1職業不敢罵

《女大》小凱老師YT突遭下架　藍心湄舉動被推爆

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面