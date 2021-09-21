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美騎警爆虐待移民「揮鞭抽臉」震撼畫面曝光　白宮：無法接受

▲▼ 美國邊境騎警驚爆揮鞭虐待移民，甚至用鞭子抽打移民臉龐。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國邊境騎警被踢爆虐待移民，用鞭子抽打移民臉龐。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州邊境小鎮德爾里奧（Del Rio）近來湧入大量移民，其中大多來自海地，拜登政府先前已表態會加速遣返。然而攝影記者卻捕捉到邊境巡邏騎警揮舞鞭子虐待移民的畫面，甚至有報導指出，有執法人員揮舞鞭子抽打移民臉龐，引發撻伐聲浪，白宮發言人莎琪形容，此事件畫面相當駭人且無法接受，國土安全部則強調會展開調查。

綜合法新社、NBC等外媒報導，依據法新社攝影記者雷寶力（Paul Ratje）19日在邊境地區所捕捉到的畫面，正當一名移民想從墨西哥邊境城市阿庫尼亞（Ciudad Acuña）進入美國時，一名騎警不但揮舞馬匹韁繩衝向試圖過河的人們，大喊「現在就走，回去墨西哥」等語句，甚至出手抓住移民身上的衣物拖行。

另據路透取得的消息，有名執法人員揮鞭抽打一名移民的臉部。但現階段不清楚此人是否就是法新社記者雷寶力所遇見的那位騎警。

在相關畫面流出後，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）20日表示，邊境巡邏人員騎馬揮鞭阻止移民的畫面，看起來相當駭人，「我看過一些畫面，不清楚事情全貌……但我不認為任何一名看過這些畫面的人，會覺得這是可以接受的事。」然而她拒絕說明此人行為將受到何種懲罰。

美國國土安全局20日晚間也發聲明表示，不會容忍在他們監管之下的虐待移民事件，將嚴肅看待這些指控。國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說，騎警為了控制馬匹才使用長鞭繩，暗示騎警當時可能只是手持鞭繩，「但我們會調查實情，確保情況是我們所理解的那樣，假若有出入，將視情況做出回應。」

▲▼ 美國邊境騎警驚爆揮鞭虐待移民，甚至用鞭子抽打移民臉龐。（圖／達志影像／美聯社）

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