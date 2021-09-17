天生不缺桃花4星座　太過遲鈍錯過愛情

▲桃花非常旺的星座。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

有些人天生比較慢熟，不太開口說話，但是也有人不怕生，因為特殊氣質，人緣好從不缺桃花，可是自己卻沒發覺，據《星座好朋友》網站分析，4大星座因為個性的關係桃花旺，但也因為這樣的情況，容易錯過好的桃花。



雙子座

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雙子就是有見人說人話見鬼說鬼話的本領，在聊天上是很應對自如的，跟機靈的雙子聊天能不能聊下去，可以看從雙子的反應看得出來，如果雙子對你也有興趣，雙子就會加一些感性或肉麻的話去撩一下，但速度不會那麼快，很多人跟雙子聊天都沒辦法走到這一步，因為雙子根本沒感覺到自己正在被追求，偶爾會因為這樣錯過一些忠厚老實的好人。



天蠍座



很能看透人心的天蠍，大多時候都能知道對方在想什麼，所以不管是誰先對誰有興趣，天蠍都會時不時的釋出一點撩人的伎倆，天蠍座非常會「取悅別人」，只是看他自己想不想這樣做而已，保持著神祕感，就能讓很多人神魂顛倒，雖然這樣的神秘，引來很多桃花，但是天蠍座的戒心還是很重，當他們認真專注在自我身上的時候，不會去注意哪些人是真的喜歡自己。

射手座



射手愛玩的性格，喜歡到處撩一下，就只是單純想看看對方的反應是什麼，因為這樣的玩心，也容易讓人覺得射手花心、態度輕浮，射手的撩人技巧容易撩到讓人走心，開放的態度總是容易吸引爛桃花，等到想真心篩選交往對象時，才發覺很困難，到最後搞不清楚哪些是曖昧哪些是真愛，就這樣錯過了一些好對象和好機會。

水瓶座



水瓶對於普通朋友，可以隨意說出撩人的話，但如果是面對真心喜歡的人，反而很難講這些，可見他平常的撩撩都是說說、講幹話而已，水瓶如果敢撩人，講得很深情，基本上都不是真心，甚至都是開玩笑的，但還是有些人被水瓶座撩進心坎裡，這會讓水瓶覺得很莫名其妙，怎麼開個玩笑也搞不懂，這樣頻率不對，殊不知就會因為這樣，錯過了一些想認真的好對象。