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新冠病毒「非自願」產生於地球！通靈人揭：只是扮演提醒的角色

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲通靈人接收訊息提到，新冠病毒並非自願產生在地球，而它們「只是扮演提醒的角色之一」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）讓全世界步調改變，不過一名通靈人Asha，在接收來自天王星存有「阿斯卡土」的訊息時提到，其實新冠病毒在地球之外，只是漂浮微粒，是非常平和並且與世無爭的存在群聚體；而它們並非自願在地球產生，在疫苗出現後，病毒將完成一部分任務且離開地球，但還是有未結束的篇章，「實情上，病毒只是扮演提醒的角色之一」。

Asha天生能與不同次元的存有溝通，近來經商周出版新書《愛是唯一的吸引力法則》，記載許多與不同存有溝通的「記錄傳訊內容」，其中在接收來自天王星存有「阿斯卡土」的訊息時提到，新冠病毒在地球外，其實是非常平和並且與世無爭的存在群聚體，若離開地球，它的名字是「漂浮微粒」；進入地球，它叫做危害人體的病毒。

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阿斯卡土的訊息表示，新冠病毒並不是自願產生於地球，而地球是在2012年之後，整體外圍十分擾動，為了極力跟上宇宙蛻變的腳步，反而讓許多人類之間產生了更巨大的衝突。而因為地球北極樞紐處產生削弱與晃動，導致原本平和存在於周圍的新冠病毒，無法與地球保持最佳距離，便進入了地球，開始與靈性生物們共譜「宇宙進化的大篇章」。

不過訊息指出，人類要防的並不是這些生靈（例如蝙蝠），更不是這些突然無預警發生、配合地球演出的新冠病毒，「這次疫情，宇宙安排約莫地球時間是16個月，當疫苗出現後，可以讓新冠病毒完成一部分任務且離開地球；但實情上，病毒只是扮演提醒的角色之一」。

阿斯卡土提醒，「人類有聰明才智，要與病毒共存並不難；最難的是，在這次疫情中，人類的意圖始終維持在政治與權力世界的抵制與謾罵，而非靈性意義地摧毀與重建。人類有著無比的聰明才智可以護佑地球整體的平衡，但卻縮小了視野，囚禁在權力與鬥爭，同時盲目地肆虐地球資源，只是為了創造財富？」

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新冠病毒會因為疫苗出現，而在表面上停止一部分，「但是還會有未結束的篇章」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而所謂的「宇宙淨化計畫」中有幾個目標，第一是「喚醒人類互助的本質」，尤其對地球萬物生靈，用更尊重的方式相互支持平衡。例如蝙蝠，其實在隱暗處扮演著靈性提升的地球雷達，守護並監控著。

阿斯卡土不只一次提到，地球在急速蛻變之下，北極圈能量場的分裂與混亂，重重地影響所有要跟上腳步的地球生靈。「人類要減少在生命的殺害與掠奪資源中的貪婪與放肆，首要協助北極圈的生態平衡，解決與回復它。」

另外訊息也表示，新冠肺炎表面上會因為疫苗出現，而停止一部分，「但是還會有未結束的篇章」。毀滅與重建要維持在平衡。「將來12年間，如果大自然的提升力量逐漸穩定恢復，所有國家都全力聚焦在建造一個更健康的生活環境，綠色能源機制不斷地被各國聚焦並且開發，大自然恢復力若開始超過百分之60，地球會進入更高頻率。在那時，我們相同的，也會得到宇宙的禮物，如發現可治癒愛滋病的藥物或各種療法，支持尚無法治癒的疾病等。另一方面，會越來越多人投入地球的治癒工作。」

而關於台灣防疫的成果，阿斯卡土也特別提到「你們呼吸之間，都有看不見的病毒散布在空中。當你們知道這是個切身相關的事實，許多人開始意識到，保護自己也是保護他人。」、「台灣總在每次臨危前，人民齊心支持配合決策的某些時刻，台灣上空閃耀著希望與光芒，這就是人類互助愛的本質。當大部分的人敞開心，願意維護地球，你們已經跟上了宇宙進化的大腳步了。」

▲▼通靈人Asha新書《愛是唯一的吸引力法則：聽高靈談情．說愛》（圖／商周出版）

▲通靈人Asha新書《愛是唯一的吸引力法則：聽高靈談情．說愛》（圖／商周出版）

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