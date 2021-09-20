離譜！葬儀社「燒錯遺體」　民俗專家驚：要靈前下跪、發重誓

記者游瓊華／台中報導

桃園中壢殯葬傳出「燒錯遺體」的大烏龍，一名李姓男子原定19日下午才要為父親出殯，未料殯葬業者疑似未確認遺體身分，直接把父親的遺體領走、火化蓋棺，讓他們「撿骨都沒得撿！」家屬氣到派出所報案，對業者提告毀損屍體罪。民俗專家廖大乙聽到消息直言不可思議，這對往生者情何以堪，業者恐要到往生者靈前下跪求原諒，發重誓行善迴向給往生者，否則恐厄運纏身。

▲桃園中壢殯儀館殯葬業者燒錯遺體鬧烏龍。（圖／記者楊熾興翻攝）



▲離譜！桃園發生葬儀社燒錯遺體，民俗專家驚：業者恐要到往生者靈前下跪、發重誓才能化解厄運。（圖／廖大乙提供）



廖大乙表示，古代不可能發生「燒錯遺體哭錯人」的離譜情況，因為過往遇到親人離世，遺體都是放自家大廳，但現代人都住在公寓，所以會暫放殯儀館，也提到殯葬業者此舉等於觸犯天條，犯了滔天大罪，業者要取得往生者的原諒，得到往生者靈前下跪、發重誓、做善事迴向給往生者，好好懺悔以取得往生者的原諒，不然可能遭怨氣反撲，衰事上身。

死者的大兒子李姓男子在臉書爆料公社二社上憤怒指出，自己過世的父親被另一間葬儀社推錯，而殯儀館未確認身分，就讓父親的遺體被領走，讓父親直接被火化蓋棺，家屬連骨都沒得撿，事後怒向業者討說法，未料業者竟還反控家屬「你沒貼QR Code」，讓他們完全無法接受。雙方最後疑似協商破局，讓李男怒前往派出所對業者提告毀損屍體。