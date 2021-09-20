陸禁台釋迦、蓮霧　江啟臣：連任後派領袖級特使赴海峽論壇

▲江啟臣。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

中國大陸以檢出介殼蟲為由，20日起禁止台灣釋迦和蓮霧輸入，而這也成為國民黨主席選舉攻防議題。國民黨主席候選人江啟臣20日提出4招救農民，包括連任後派領袖級特使出席海峽論壇，推動民間溝通機制。

江啟臣表示，過去國民黨執政期間，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查；此外，2019年12月大陸發布的「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱「惠台二十六條」）第十一條提出要對從台灣輸入大陸的商品採取快速驗放模式，建立第三方檢驗鑒定機構，推動兩岸食品、農產品、消費品安全監管合作。這些規定若能善加運用，都可有效保護出口到大陸的台灣農產品。

江啟臣指出，蔡英文連任以來，兩岸關係急轉直下，如今農民成為主要受害者，作為最大在野黨，以及曾經開創兩岸大交流大合作的政黨，國民黨有責任為農民挺身而出，他曾公開呼籲，國民黨應該回歸兩岸共識，讓貨出去、人進來、大家發大財。

江啟臣提出四項做法，替農民解決問題包括，一、派遣專家團前往大陸了解釋迦、蓮霧、和鳳梨的安檢情況，找出問題根源；二、建立兩岸民間溝通機制，協助重大檢疫檢驗突發事件的通報和核查；三、與大陸有關方面協商，建立第三方檢測機構，協助台灣農產品順利通過大陸海關檢驗檢疫；四、如果獲得連任，將委派領袖級特使出席海峽論壇，並邀請蓮霧、鳳梨、和釋迦產地的農民團體與意見領袖，推動民間溝通機制和第三方檢測機構的建立。

江啟臣強調，這段時間，黨主席選舉的辯論走向彼此人格毀滅，讓黨員憂心忡忡，如今，農民朋友的生計遭逢重大衝擊，如果現在不能替農民解決問題，談什麼國家的未來前途還是和平大論述都是空中樓閣，與其比賽「搭嘴鼓」，讓黨員痛心，不如拿出實際行動，讓農民安心。