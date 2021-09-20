突喘不過氣、心跳驟停 　中醫藥北港附醫葉克膜團隊力拼生機

▲中國醫學大學北港附設醫院外科加護病房病人順利移除葉克膜，團隊每日查房關心病人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

急救現場分秒必爭，生死關頭葉克膜暫時接手心臟及肺臟的功能，替患者爭取活命的契機。雲林58歲黃先生、 60歲陳先生在由中國醫學大學北港附設醫院院長吳錫金教授領軍的葉克膜團隊搶救下，分別在住院11天、20天後順利出院。

黃先生（ 58歲）因喘不過氣，意識不清，心律不整至中國醫學大學北港附設醫院急診就醫，診斷疑心肌炎併心因性休克入住加護病房，住院當晚休克情形惡化且併發急性腎衰竭，經心臟血管外科連禹軒醫師啟動葉克膜團隊給予緊急搶救後病情逐日改善，並在住院第二十天順利出院。

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陳先生身（60歲）身體不適多日，突然喘不過氣，自行叫救護車送至中國醫學大學北港附設醫院，一度在到院前心臟驟停，急診執行心肺復甦術15分鐘後仍無脈搏，經緊急照會心臟血管外科啟動葉克膜團隊後及時穩定生命徵象，經診斷心臟停止原因為肺炎重症併發低血氧，急性腎衰竭及代謝性酸中毒，後轉加護病房團隊悉心照護之下，於住院第十一天順利出院。

中國醫學大學北港附設醫院心臟血管外科連禹軒醫師表示，葉克膜團隊成功救治垂死病患，讓患者重新甦醒過來，都讓團隊成員振奮不已，團隊成員凝聚出的每份力量都是造就復甦奇蹟的關鍵。其中更不可忽視緊急救護人員、心導管室團隊及護理師等功勞。

由北港附設醫院院長吳錫金教授領軍的葉克膜團隊，包含醫療副院長馮逸卿教授及外科部莊皓宇部長、急診主任沈朝賢醫師、急重症中心主任賴慶元醫師、心臟血管外科主任陳偉華醫師、心臟內科主任鄭初發醫師、心臟內科張丁權醫師、逯新民醫師及連禹軒醫師，團隊陣容強大，即便處在雲林沿海偏鄉，在地鄉親也能得到媲美醫學中心等級的急重症醫療設備與服務照顧。

中國醫學大學北港附設醫院提醒民眾，遇到突倒地、摸不到脈搏等狀況，切勿慌張，除第一時間向119求救，於黃金急救時間內，等候救護車到現場前，主動伸出援手為病人執行心肺復甦術，讓患者更有機會重新甦醒過來。

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