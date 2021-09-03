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男友重考上台大　政大妹崩潰「配不上他」：自卑感爆棚！眾人傻眼

▲▼情侶,曖昧。（圖／取自Pixabay）

▲原PO內心很自卑，覺得自己配不上男友。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

情侶在交往時，有些人會感到自卑，擔心自己配不上對方，一名政大妹表示，跟男友高三時就在一起，但男友考試失常因此決定重考，經過一年的努力，男友出乎意料地考上台大，雖然替對方開心，但同時自卑感也爆棚，覺得配不上男友，內心很崩潰，對此，網友們全氣炸「那政大以下不就要哭了」。

政大妹在Dcard上發文，兩人從高三就在一起，去年學測考上政大，但男友失常，指考又因為意外缺考英文，於是決定重考，「這一年我們感情一直都很穩定」，昨天指考放榜，男友意外考上台大，一方面替對方開心，但一方面自卑感大爆棚，「與其說是怕他會看不起我，不如說是我怕自己配不上他」。

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲男友重考意外上台大。（圖／記者季相儒攝）

男友一放榜就開心傳訊息給她，「謝謝妳這一年一直陪在我身邊，沒有妳我應該很難撐下去」。原PO看到後感動，相信男友是真心感謝，但卻提不起勁跟男友一起開心慶祝，「不論看幾次我的不安都沒有減輕，我知道我應該要相信他，相信他不是這麼膚淺的人，但問題似乎不是出現在他身上，而是在我身上，我現在覺得我好糟糕」。

對此，不少人都認為原PO的學歷已經很棒了，「社會組就台政，出去根本沒差，妳在煩惱什麼鬼」、「政大超棒的好嗎，沒什麼好自卑的」、「政大很棒啊，自信心低是你自己的課題呢，人跟人之間並不是只看學歷的，還有很多面向」、「之前男友是台大的，政大沒有比較差喔！真正的價值不是學歷篩得出來的，放寬心」、「至少妳是國立，同學，妳國立已經贏很多人了好嗎，男友也沒嫌棄妳什麼的，不要想那麼多」。
 

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