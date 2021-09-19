快訊／搭捷運上下車相撞！男子失控掏刀揮舞　列車停駛3分鐘

記者柯振中、張君豪／台北報導

台北捷運台電大樓站19日晚間驚傳糾紛亮刀，有2名乘客上下車時發生碰撞，疑似因此發生糾紛，其中一名男子拿出刀具，作勢想砍人，造成列車一度延誤3分鐘。捷運警察接獲通報，前往將人帶回，全案仍在釐清當中。

據了解，涉案的是60歲林姓男子，下車時與乘客發生碰撞，從包包中掏出刀子，作勢砍人，嚇得附近乘客趕緊通報。

警方後續帶回林男，發現林男多次在捷運鬧事，此次事件觸犯恐嚇罪，是否提告則待遭撞男子決定，但這次事件造成捷運停駛，影響交通安全，將依法處理。