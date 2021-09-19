　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／搭捷運上下車相撞！男子失控掏刀揮舞　列車停駛3分鐘

▲▼北捷驚傳想砍人。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中、張君豪／台北報導

台北捷運台電大樓站19日晚間驚傳糾紛亮刀，有2名乘客上下車時發生碰撞，疑似因此發生糾紛，其中一名男子拿出刀具，作勢想砍人，造成列車一度延誤3分鐘。捷運警察接獲通報，前往將人帶回，全案仍在釐清當中。

據了解，涉案的是60歲林姓男子，下車時與乘客發生碰撞，從包包中掏出刀子，作勢砍人，嚇得附近乘客趕緊通報。

警方後續帶回林男，發現林男多次在捷運鬧事，此次事件觸犯恐嚇罪，是否提告則待遭撞男子決定，但這次事件造成捷運停駛，影響交通安全，將依法處理。

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
「1食物發芽別吃」恐中毒　一張圖看懂避吃、必吃名單
荒野求生！陌生男女「用尿液捕魚、嗑蟲卵」袒裎相見21天
新北雙屍命案！兒驚見爸爸、妹妹變乾屍　慘死沙發上
女歌手演唱會突昏倒！　緊急「開腦手術」搶救
快訊／北捷恐怖男「失控掏刀」　原因曝光了
獨／25歲女噴「草莓起司醬」　忍臭酸味1個月！醫一看傻眼
快訊／北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛
大陸突禁台灣釋迦、蓮霧　蔡英文晚間回應了
獨／本來就有合作　徐亨現身連千毅直播現場：為了XX而來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北驚傳雙屍命案　兒開門見爸爸、妹妹陳屍屋內

快訊／搭捷運上下車相撞！男子失控掏刀揮舞　列車停駛3分鐘

高雄女襯衫沒一處乾！全身濕透　困「柴山秘境沙灘碉堡」喊頭暈　

快訊／北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛3分鐘

獨／本來就有合作！徐亨現身連千毅直播間相挺：為了XX而來

快訊／台北汽車碰撞機車　騎士「被壓車底」無生命跡象

恐怖中秋自焚影曝！高雄女拒山友猛烈追求報警　回家見他成焦屍　

KTV廁所激情四腳獸！女被嫌「吞吐技術差」怒告侵犯…事後竟蒸發

美女記者手滑菜刀落下直衝大腿！秒爆8cm血線　網驚：刀疤一姐

北海岸深夜加強「車聚熱點」取締　警2晚揪61件交通違規

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

24歲女孩「被小三」還深信：他很愛我　石榴姐在線勸分手！網友看完「好像我媽」

快訊／新北驚傳雙屍命案　兒開門見爸爸、妹妹陳屍屋內

快訊／搭捷運上下車相撞！男子失控掏刀揮舞　列車停駛3分鐘

高雄女襯衫沒一處乾！全身濕透　困「柴山秘境沙灘碉堡」喊頭暈　

快訊／北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛3分鐘

獨／本來就有合作！徐亨現身連千毅直播間相挺：為了XX而來

快訊／台北汽車碰撞機車　騎士「被壓車底」無生命跡象

恐怖中秋自焚影曝！高雄女拒山友猛烈追求報警　回家見他成焦屍　

KTV廁所激情四腳獸！女被嫌「吞吐技術差」怒告侵犯…事後竟蒸發

美女記者手滑菜刀落下直衝大腿！秒爆8cm血線　網驚：刀疤一姐

北海岸深夜加強「車聚熱點」取締　警2晚揪61件交通違規

《尚氣》劉思慕「拿同性戀、戀童癖相比」言論被挖出！　遭網罵爆急澄清

8000人擠爆墾丁大街！連假第二天攤販樂了　交通緊急管制

戰狼大使遭爆「嗆美國shut up」　日媒支局長曝：秦剛私下是紳士

MotoGP／杜卡迪捍衛主場「Bagnaia連莊再奪冠」聖馬利諾站最速報

拳王巴喬「不滿杜特蒂對中政策」　宣布角逐菲律賓總統

快訊／新北驚傳雙屍命案　兒開門見爸爸、妹妹陳屍屋內

余皓然秀大師級手藝！果凍裡拉花「逼真成品超美」樂喊：找到副業

營養師點名「1食物發芽別吃」恐中毒！一張圖看懂避吃、必吃名單

巴西性感男星「性向成謎」　愛貴族女又和男工人搞曖昧

愛貓走失10年瘦成皮包骨　他「一眼認出12歲老毛孩」感動相擁

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

即／國三南下422K「6車連環撞」　車流嚴重回堵

26歲研究生騎車突昏迷！媽控：曾接種高端

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

快訊／台中醫護到場無人回應…破門驚見白骨

北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛

高雄透天厝惡火　屋主兒子送醫不治

快訊／恐怖情人求愛被拒　到她家自焚慘死車內

台中13歲少女摩鐵戰3男　媽靠一瓶水鷹眼抓淫狼：只顧自己爽

25歲包租公樓梯間輕生亡　鄰居一抬頭嚇傻

更多熱門

相關新聞

北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛

北捷驚傳男子持刀想砍人！列車緊急停駛

台北捷運台電大樓站19日晚間驚傳持刀砍人案，有民眾目睹，一名男子持刀想砍人，導致列車一度停駛。捷運警察接獲報案，已經前往制止，詳細案發原因仍待釐清。

母遭男友家暴！19歲兒撂10人討公道釀5傷

母遭男友家暴！19歲兒撂10人討公道釀5傷

即／九份停車場爆衝突！2男慘遭砍傷

即／九份停車場爆衝突！2男慘遭砍傷

北捷乾淨到嚇壞老外！日「滿員電車」得靠人塞進車廂

北捷乾淨到嚇壞老外！日「滿員電車」得靠人塞進車廂

二房東拒退押金「半裸奔逃」　3天後又爆衝突

二房東拒退押金「半裸奔逃」　3天後又爆衝突

關鍵字：

捷運停駛衝突砍人

讀者迴響

熱門新聞

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭1原因

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

鄉民推iPhone 13「黃金分期法」最剛好：當月租機

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

19歲正妹網紅「未婚懷孕7周」！孩子爸同年遭罵爆

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面