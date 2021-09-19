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美女記者手滑菜刀落下直衝大腿！秒爆8cm血線　網驚：刀疤一姐

▲美女記者洗廚房菜刀，手滑刀尖劃大腿

▲美女記者洗廚房菜刀，手滑刀尖劃大腿。（圖／翻攝自only臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名美女記者，於臉書PO出晚間「洗廚房菜刀，刀沒拿好掉下來，刀尖直接在大腿劃出一條快8公分的血線」的廚房意外訊息，而水電工老爸見狀竟淡定「以小傷視之，拿出透氣膠帶，直接貼上傷口」，讓她憂心「這下疤留定了」！該美女記者嘆，事發當下，她穿著短褲，而老爸一早才剛把菜刀磨得銳利無比，連串巧合+手滑造成意外。

▲美女記者洗廚房菜刀，手滑刀尖劃大腿

▲女記者水電工父親以透氣膠帶貼傷口(左)，翌日求助醫師處理(右)。（圖／翻攝自only臉書）

該名單身美女記者是桃園在地電視台記者，個性隨和、人緣佳，臉書PO出此起廚房意外後，連日來，引發網友關切，紛紛留言「妳太誇張啦！果然不是煮婦」、「看醫生，然後貼人工皮！」、「以後出去採訪，遇到不長眼的就可以嗆：沒聽過桃園刀疤一姐膩？」、「別擔心疤的問題，我們都會貼心的視而不見？」、「傳說刀疤是男人的徽章，but...令尊該不會真把妳當男孩子養...」、「不哭不哭，傷口好了，我們找個刺青師幫你刺蜈蚣」…

▲美女記者洗廚房菜刀，手滑刀尖劃大腿

該名女記者父母育有2男、6女，她是家中最小女兒，73歲的父親總以Y頭暱稱她，孝順的她日前下班回家用過餐後，因洗廚房菜刀沒拿好掉下來，刀尖在大腿劃出一條快8公分的血線，從事水電工多年的父親見狀淡定的拿出透氣膠袋，貼住傷口，並在她洗過澡後，直接撕去膠帶、灑上不知名的藥粉道「小傷很快就好了！」、「不要大驚小怪，太玻璃“惜皮”」由於，第二天傷口痛到她走路無法出力，該名女記者趕快求助醫院治療，幸目前傷口漸已癒合。

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