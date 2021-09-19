IPhone 12大降價成網購詐騙梗　騙徒看準「商機」海削買家賣家

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導



刑事局指出、近月民眾因防疫利用網路購物，假網路拍賣詐騙案件層出不窮，刑事局統計今年1月至9月假網路拍賣詐騙案件受理數為1791件，在各類詐騙手法中排名第4名，顯見是類手法在近期仍屬高發詐騙手法！警方呼籲民眾請多小心避免受騙上當。

警方分析：歹徒利用熱門3C商品當詐騙民眾的標的，如IPhone 13近期發表銷售，歹徒就低價促銷IPhone 12大降價當詐騙哽，警方籲請民眾要多加留意。

▲網購IPhone 12大降價成為詐騙集團網路犯罪新哽。（圖／記者張君豪攝）

刑事局並舉案例指出：嘉義縣一名40歲陳姓女子今9月初在臉書「嘉義二手交流、買賣公開社團」看到賴姓賣家發文要販售9成5新、容量256G的二手iPhone 12手機。

陳女留言詢價，賴男私訊陳姓女子，稱因急需用錢只賣新台幣7800元，要求陳姓女子以街口支付先付訂金1千元，收貨滿意後再結清餘款。陳姓女子以街口支付App轉帳1,000元至賴男帳戶後，賣家就此失聯，手機也無法接通，被害人發覺受騙向警方報案求助。

另外台中市一名40歲張男，今年9月在多個臉書社團發文販賣IPhone 12手機，吳姓網友欲以2萬4千元購買，並傳偽造匯款單要求賣家儘快出貨，張男未收到匯款反問對方，吳男宣稱因臨櫃匯款需隔日才入帳，張姓男子為求謹慎，要求吳需先匯保證金1千元。

張男收到保證金後，當天貨運寄出手機，但隔日對帳驚覺未收到匯款，寄送手機也被領走，吳姓網友從此人間蒸發，損失2萬3千元。

刑事局提醒民眾，無論買、賣家，使用網路交易時，應選擇有第三方支付、代收代付機制的正規網購平台，避免私下約定交易、降低遭詐騙風險。

警方指出：民眾可加入「165防騙宣導LINE官方帳號」及「165全民防騙臉書粉絲專頁」，以獲取最新反詐騙訊息；在網路購物前也可透過「趨勢科技防詐達人LINE官方帳號」查詢是否為惡意網址、民眾如有詐騙相關問題，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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