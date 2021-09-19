會展活動防疫鬆綁！場館人員需造冊　6成以上應接種第一劑疫苗

記者許維寧／台北報導

因應國內疫情趨緩，日前行政院長蘇貞昌便表示，建議中央流行疫情指揮中心於二級警戒下，可適時調整相關活動會展的活動人數上限以及容留人數等相關措施。經濟部國際貿易局局長江文若於今（9/19）指揮中心記者會上表示，規定會展場館及從業人員自主防疫管理措施，如場館相關從業人員須進行造冊，應有6成以上已完成施打第1劑以上疫苗、從業人員分流上班計畫，工作人員每天都需量測體溫、做自我健康監測。

▲會議展覽防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

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根據指揮中心公布的指引，自8月24日起至今於加強二級警戒規範下，集會活動（含會展）室內人數上限為80人、室外300人，若人數超額，則須先向地方衛生局提報防疫計畫。

江文若今天於指揮中心記者會上說明，為了讓會展活動回復正軌，新的管理措施要求主辦單位必須在活動3週前報送經地方政府核可的防疫計畫，給場館管理單位審查。

另外，江文若也說，也規定會展場館及從業人員自主防疫管理措施，如場館相關從業人員須進行造冊，應有6成以上已完成施打第1劑以上疫苗、從業人員分流上班計畫，工作人員每天都需量測體溫、做自我健康監測。會展場館環境清潔消毒，場館每2小時應定時進行新鮮空氣換氣作業，並用稀釋漂白水擦拭場館大廳、廁所、走廊、電梯以及電扶梯等，有關的應變計畫應確實造冊，並且逐日即時更新。

江文若表示，主辦單位現場工作人員或合作廠商、裝潢工作人員，進場前都必須檢附三天內的快篩證明，或PCR的陰性證明，或已注射疫苗相關證明。

貿易局表示，會議及展覽之容留人數上限，應以總面積除以2.25平方公尺計算，且會議須採梅花座、展覽使用總攤位面積以租用的展區面積40%為上限。同時於適當位置要用隔板或分隔牆做區隔，分區時候還是要採實聯至，現場一律禁止吃東西，不准飲食或舉辦試吃活動。

為持續協助業者維持營運，並有更佳實力因應疫情衝擊，經濟部正同時對會展業者提供今年第3季的員工薪資與一次性營運資金補貼，希望能為全國會展產業在疫後時期的振興發展，注入更多活水動能。