連假第二天國道7地雷路段出爐！　國5雙向壅塞、北上恐「塞到午夜」

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連假第二天國道7地雷路段出爐！　國五雙向壅塞、北上恐「塞到午夜」

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲今日（9/19）為中秋節連續假期第2天，高公局已預判今日國道將有五處南下、兩處北上路段容易壅塞。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

今日（9/19）為中秋節連續假期第2天，高公局已預判今日國道將有五處南下、兩處北上路段容易壅塞。其中國道5號南向預計從清晨6時至下午16時均為易壅塞時段，北向車潮則預計從下午15時後開始湧現，至午夜24時均為易壅塞時段。高公局建議民眾，南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

交通部高速公路局表示，今日0至5時交通量為5.4百萬車公里，為平日年平均 3.5百萬車公里的1.5倍；預估今日交通量為120百萬車公里。

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截止上午7時，高公局統計，除國3南向新台五路至南港系統於6時前後因國5南向開始高乘載管制而稍有回堵外，全國道路況皆大致正常，交通量為9.8百萬車公里。今日相關疏導措施包括：6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

根據高速公路1968即時路況資訊，今天上午8時30分左右，國道全線均通暢。至於今日國道重點壅塞路段，高公局預估將出現在國1南向楊梅－新竹系統、彰化系統－鹽埔系統，以及北向圓山－大華系統。另有國3南向三鶯－關西、烏日－霧峰；國5南向南港系統－坪林，以及北向宜蘭－坪林。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

另外，中秋連假期間高公局也規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。長途部分建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。

▲中秋連假交通預估。（圖／高公局提供）

▲中秋連假第二天國道概況。（圖／高公局提供）

▲中秋連假第二天國道概況。（圖／高公局提供）

▲中秋連假第二天國道概況。（圖／高公局提供）

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