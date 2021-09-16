中秋節「冷鋒通過」有望降溫！連假4天午後雨區出爐

▲中秋連假天氣穩定炎熱。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣暖熱，中央氣象局表示，中秋四天連假都是多雲到晴的炎熱天氣，下午要留意午後雷陣雨。明後兩日西半部、東北部、花東山區有午後雷雨，周日起午後降雨範圍則縮小至山區。氣象專家吳聖宇表示，中秋節當天北方有微弱鋒面通過，將導致午後雷雨增多。

氣象局課長林秉煜表示，未來一周各地天氣穩定，高溫約32到34度，彰化、雲林、南投有36度以上高溫。周五、六西半部、東北部、花東山區有午後雷雨，周日起至下周三太平洋高壓增強，午後降雨範圍縮小至中南部及各地山區。

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天氣職人吳聖宇表示，颱風璨樹雖已遠離台灣，但仍於黃海徘徊打轉，而台灣位於颱風南側低壓槽內，高層又有冷心低壓通過，大氣狀態並不是很穩定，底層則為西南風到偏南風，有一定的水氣量存在，加上白天的熱力作用以及海陸風的局部環流配合，不時有小範圍的局部性對流發展起來，因此局部地區會出現陣雨。

▲明日西半部等地有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

明天起璨樹逐漸往日本方向移動，太平洋高壓逐漸增強西伸，預估會持續影響到中秋節連續假期，整體來看，接下來幾天的天氣型態應該會有越來越穩定的趨勢。

吳聖宇指出，下周二中秋節當天，北方有微弱鋒面要通過，位置偏北，看起來應該是不至於直接影響台灣天氣，但是由於伴隨西風短波槽通過，太平洋高壓勢力也會略為減弱，午後熱對流發展有可能會增多一些，鋒面移動的位置仍有變化的可能性，是否會再往南延伸一點更靠近台灣，值得觀察。

吳聖宇表示，目前在菲律賓以東有熱帶擾動97W，之後將向西移動，預估未來幾天將會進入南海，不排除有發展機會，但是整體來看將會趨向越南而去，對台灣的天氣沒有明顯影響。