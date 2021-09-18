妹子網戀高富帥2個月被騙30萬　警抓到本尊崩潰！是135kg發臭肥宅

▲唐女透過交有軟體結識梁男。（影／翻攝自澎湃新聞）



記者崔子柔／綜合報導

上海嘉定一名唐姓女子在交友軟體上認識一位梁姓「高富帥」，雖然兩人沒有見過面，但她仍借給梁男7萬元人民幣（約台幣30.1萬元），對方隨後人間蒸發，警方找到本人後，發現梁男重達135公斤，靠盜圖在網路上騙吃騙喝。

根據《澎湃新聞》報導，唐女表示，梁男不斷傳送肌肉照及帥氣的臉照給她，讓她神魂顛倒誤信對方是本人，後來梁男不斷以「妹妹生病」、「沒領到薪水」為由要求唐女替他支付叫外送的費用，甚至開始借錢。

▲梁男發送肌肉照誘惑唐女。（圖／翻攝自澎湃新聞）



「說得比較慘，讓人很同情就把錢借給他了」，唐女表示，她前後2個多月在梁男身上花了超過7萬人民幣，但對方沒說過要還錢，每次都甜言蜜語帶過，她某天再次提醒還款，梁男給了3000元人民幣後立刻人間蒸發，唐女這才意識到自己被騙，要求警方協助。

警方6日在網咖捕獲梁男，發現他本尊重達135公斤，而且一直在網咖沒回家，身上的衣服都發臭了，與他網路上盜用的照片天差地遠，調查發現梁男是沉迷在網路遊戲，缺少經濟支柱，才盜圖透過網戀騙財，目前已將梁難拘留，進行下一步審理。

▲▼「高富帥」本尊竟是凸肚肥宅。（圖／翻攝自澎湃新聞）

