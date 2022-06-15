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快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

記者陳凱力 、鄒鎮宇／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行15日晚間10時許傳出爆炸聲起火，由於爆炸聲響不斷，附近的居民也被嚇到目前火勢已撲滅，已找到7名死者，警消仍在搜救中。

警消表示，15日晚間10時9分獲報，東大路一處建築起火，燃燒樓層在1樓，共出3水線灌救，於晚間10時36分控制火勢，晚間10時45分火勢撲滅。此外，一名疑似縱火的嫌疑犯輕傷送醫，疑似與家人發生口角，心情不好而縱火。

據悉，目前警消已找到7名死者，年齡性別未知。

▼新竹輪胎大火7人死亡。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹輪胎行傳大火，8人受困。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼新竹輪胎行傳大火，8人受困。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼新竹輪胎行傳大火8人受困7死。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹輪胎行傳大火8人受困7死。（圖／記者陳凱力攝）

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