新竹孽子縱火「全家8死」！留現場看遭逮　爸逃出癱軟：要怎麼救

記者陳凱力 、閔文昱／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行15日晚間10時許傳出爆炸聲起火，警消在屋內找到8名死者。經調查，該處為三代同堂共10人的住處，二兒子跟家人吵架，憤而縱火，事發後留在現場看，警方抵達現場後將他制伏並送醫。其餘9人僅有爸爸順利逃生，在現場一度癱軟，目前詳細起火案情仍待釐清。

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

輪胎行火警經初步調查，為老闆一家人因口角爭執縱火，死者為老闆的1名女兒、1名妻子、2名媳婦、4名小孩。除了兇嫌外僅有老闆（爸爸）順利逃生，其餘8人不幸葬生火海。

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火8死爸爸癱軟。（圖／記者陳凱力攝）

爸爸第一時間逃出後，起初還能向消防人員冷靜表示，屋內有4大4小受困，但看火勢燃燒猛烈，也不禁焦急表示，「看二樓啊！（火燒成這樣）要怎麼救！」之後更是情緒激動站不穩，一度癱軟。

據了解，縱火者為二兒子陳彥翔，事發後面無表情留在現場觀看，警趕抵後將他壓制。警消指出，現場有找到汽油桶，由於2樓燒到坍塌，導致搜救困難，目前詳細起火案情仍待釐清。

▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死，現場找到汽油桶。（圖／記者陳凱力翻攝）