妹子逛街被女娃吐一身！孩子爸答應買新衣　她全挑這品牌人竟跑了

▲電梯監視器拍下王女被吐的過程。（圖／翻攝自網易新聞）



記者崔子柔／綜合報導

杭州一名王姓女子近日到濱江寶龍城市廣場逛街，在搭電梯時卻被一旁的女娃吐了滿身，當時該名父親答應買一套新的衣服給王女當做賠償，王女挑完後卻多次聯絡他未果，認為這是相當不好的示範，決定提告。

根據《網易新聞》報導，王女當天穿了白色公主袖拼接的連身牛仔裙，她從B2搭電梯到1樓的途中，旁邊站了一名父親抱著一位女娃，沒想到女娃一轉頭突然嘔吐，王女不僅衣服、鞋子、襪子遭殃，甚至大腿也都被嘔吐物沾到。

王女指出，當時該名父親答應替她買一套衣服換上，但急著要帶女兒看病，留了電話就走了，說之後再將錢轉過來，她因為全身是嘔吐物就先到廁所清洗等候，讓朋友替她去商場挑衣服，雖然鞋子也沾到，但想著小孩子也不是有意，就只挑了衣褲和襪子，「就在優衣褲（Uniqlo）買的，一共是527元（人民幣，約2200元台幣）」。

▲▼王女衣物上沾到明顯的嘔吐物。（圖／翻攝自網易新聞）



王女表示，她自己買的連衣裙和鞋子價位都在300元人民幣（約1200元台幣）左右，所以朋友也是照著這個價格幫她選衣服，買完之後該名父親先用開車為由掛電話，直到晚上8點多回覆「你去洗一下好了」就把王女封鎖，之後王女再也聯絡不上他。

王女對他的行為相當不滿，便找了警方協助，該名父親則否認當時有答應要賠償，後來又說王女買的衣服太貴了，「我沒有說過幫她買一身衣服，當晚就給了她100塊錢洗衣服」，王女則稱她確實有收到100塊錢，但她沒有接受這個解決方案。

王女表示，她當時被吐了滿身，造成的心理陰影過了2、3天才好轉一些，現在事情又沒有達成和解，「我氣憤的是他對這件事情的態度，我會通過法院對他進行起訴，如果這次不了了之，他以後還會做這種事情，不守誠信、不附責任的做法」。