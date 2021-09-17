山神廟旁以為有大野狗…「2水鹿」驚奇現蹤彰化　跑友嗨爆：有吉兆

記者唐詠絮／彰化報導

彰化榮家政風室主任劉昌元今天傍晚在田中長青步道跑步，靠近社頭終點附近（山神廟旁）看到兩隻溫馴的水鹿，牠們還發出尖銳類似鳥叫聲，而且靠得他非常的近，令他非常雀躍，隨即拿起手機拍下鹿的身影，相傳看到鹿現蹤有「福祿壽」的吉兆，親朋好友得知後都為他感到驚喜不已。

▲田中長青步道鹿現蹤。（圖／劉昌元提供）

劉昌元說，在中秋連假前，未如同平常每週二、四下班後與同事一起跑步，獨自一人沿著長度約4公里的長青步道，從田中這頭往社頭跑過去，在靠近社頭的終點，山神廟旁折返後約10公尺處，距離他約莫3公尺的地方，出現一隻水鹿，剛看到時起先以為是大型野狗，因為步道沿途有不少野狗，後來腦海中隨即浮現之前同事在田中贊天宮看到的母子水鹿，因此馬上拿起手機對著水鹿拍照。

一開始水鹿愣著與劉昌元對峙，但是水鹿畢竟怕人，於是往山坡後退，此時又出現一隻水鹿！兩隻水鹿體型不僅比長青步道的野狗大，也比獒犬大。事後劉昌元心想，之前在鼓山寺登山步道曾有民眾遭水鹿攻擊，萬一水鹿靠過來，到底要逃離現場還是要繼續拍照，沒想到這2頭水鹿還安安靜靜直視，沒有出現絲毫畏懼的眼神。

劉昌元也藉此經驗提醒民眾，因為所幸這次水鹿只是驚鴻一瞥，如果下次你在長青步道很幸運看到水鹿，務必保持冷靜，靜靜佇立觀看，享受與鹿共處的時光。

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