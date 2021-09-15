小貨車撞全家超商落地窗全碎　網歪樓接龍：得來速+下車買包菸

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名簡姓男子駕駛小貨車，上午9點17分疑因手煞車故障往前滑行，衝破沙鹿區光華路上一家全家超商，造成大門玻璃破碎，所幸沒人受傷，駕駛無酒駕。

▲▼小貨車撞進全家超商，網友說，這下子全家變你家，虧大了。（圖／清水小鎮臉書）

簡男撞破超商大門的照片被po上清水小鎮的臉書，立即引來網友們留言，有人心疼駕駛要花大錢了，大片玻璃修理費很貴，也有人開玩笑說，這下子真的是全家就是你家了。

警方呼籲駕駛人行前車應檢查機械零件是否正常，並應定期保養，以維護用路人行的安全。

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