3+11破口惹議　孫大千：機場、清理人員應優先接種兩劑疫苗

▲孫大千質疑第二類官員施打疫苗數膨脹，機場工作人員卻只有一劑疫苗保護力。（圖／翻攝孫大千臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院17日開議，安排行政院長蘇貞昌專案報告3+11。對於第二類官員施打疫苗比例較他類為高，引起在野黨批評，國民黨前立委孫大千17日質疑，機場的工作人員是守在第一線的高風險族群，卻只有一劑疫苗的保護力，而第二類的官員卻可以早早就打好打滿國際疫苗，「民進黨究竟還要夾帶多少徒子徒孫在第二類的名單裡」。

孫大千透過臉書發文指出，民進黨究竟還要夾帶多少徒子徒孫在第二類的名單裡？究竟還要暗崁掉多少國際疫苗？既然決戰邊境是台灣防疫的重要關鍵，為什麼機場和飛行器的清理人員沒有辦法優先完整接種兩劑疫苗呢？

孫大千強調，機場的工作人員是守在第一線的高風險族群，為什麼他們只有一劑疫苗的保護力？「而第二類的官員卻可以早早就打好打滿國際疫苗？」。

孫大千批評，民進黨一方面不敢公布第2類官員的名單，另一方面又不斷地膨脹第2類的人數，把台灣現有的國際疫苗幾乎完全吃到飽，要不要乾脆就派這些官員去負責機場和飛行器的清理和消毒工作呢？在病毒面前如此的貪生怕死，要如何讓台灣人民相信，民進黨的官員們會在解放軍面前捍衛台灣呢？