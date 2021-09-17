量販超市加碼振興！家樂福滿399送600折價券、愛買中秋抽百萬紅包

▲量販超市加碼搶先振興。（圖／記者謝婷婷攝）

記者林育綾／綜合報導

行政院五倍券即將開放領取，而許多商家已搶先加碼振興，家樂福提前在今（17）日起至18日開跑，包括量販、超市、線上購物等同步優惠，凡會員單筆消費滿399元，就送600元振興滿額折價劵；而愛買量販也在中秋9/18限時加碼一日會員限定活動，送出超過100萬現金紅包。

家樂福

▲家樂福加碼振興暖身。（圖／家樂福提供）

家樂福9/17~9/18動員量販、超市、線上購物，同步釋放振興暖身操，凡會員專屬單筆消費滿399元，就送600元振興滿額折價劵，面額為100元、200元、300元現金折價劵，將可在9/23(四)至10/5(二)開放使用，單筆滿1000可折100元、2000元折200元、3000元折300元。

另外，9/17-18線上購物單筆消費滿2000元，即享9折優惠。而因應在家烤，電烤盤、瓦斯卡式燒烤爐也成為熱銷品，近來都有優惠價。

愛買

愛買量販今年中秋節除了祭出「中秋團聚品嚐星級飯店和米其林推薦美食」、「6款中秋烤肉箱999元起」、「烤肉神器煮烤兩用電烤盤最低65折起」和「中秋酒禮9/21前滿額現折」等優惠外，為了迎接4天連假，9/18(六)限時加碼1日會員限定活動，預計送出超過100萬現金紅包。

9/18(六)當天，HAPPYGO會員獨享單筆消費滿2000元，享9折十足抵用現金券回饋，滿2100元回饋210元，滿2200元回饋220元，單筆最高回饋300元十足抵用現金券，另烤肉食材和電烤盤一起買更優惠，預計活動當日來客數可較平常週末多出3成以上。

▲全聯中秋祭出連假優惠，「小時達」在9/23前單筆消費滿500元還送300元。（圖／全聯提供）

全聯

全聯今年提倡「在家烤，安心吃」搶攻烤肉商機，PXGo!全聯線上購在9/18-9/21連續假期也推出「請支援夯肉」雙重優惠，除了指定商品單筆滿999元現折99元、分批取指定品任選2件加贈300福利點，「小時達」在9/23前單筆消費滿500元還送300元折價券（含滿額現折100元及4張50元滿額折價券），線上選購最快一小時內送到家。