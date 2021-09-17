新娘躲婚鬧穿禮服大街狂奔　黑衣男攔截失敗只能望著「車尾燈」

記者魏有德／綜合報導

陝西榆林市一名新娘穿著大紅色古禮服乘坐八人大轎熱鬧現身，新娘下轎時被伴郎圍住，眼看著就要發生「婚鬧」事件，令人驚訝的是，這位新娘突然拔腿狂奔，連鞋都沒穿，圍觀眾人反應不及，只能帶著詫異的眼光看新娘跑走。過程中一度有位黑衣男衝上前要抓住新娘，卻被她俐落的身段甩開，最後，新娘順利跑進家門，阻止這場婚鬧的發生。

▲這名穿著古裝的新娘被伴郎纏住。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據影片顯示，這位新娘先是穿越準備婚鬧的伴郎群，見這群人沒反應過來，新娘發揮百米衝刺的速度，直接拔腿狂奔，唯一一個反應過來的黑衣男子衝上前也沒辦法跟上她，新娘穿著紅襪子一個急轉彎便把黑衣男甩在腦後，只能讓黑衣男望著她的「車尾燈」跑遠。

▲黑衣男想攔截新娘仍被甩開。（圖／翻攝澎湃新聞）

據悉，這名新娘曾是一名善於跑步的運動員，從擺脫到奔進社區家門，過程不到20秒。事後，新娘也提到，當她發現快要被婚鬧了，只能往前奔跑避開，「以前曾經是跑長跑的，只好一路狂奔了。」

▲新娘跑進社區的時後已甩開眾人。（圖／翻攝澎湃新聞）

影片在網路傳開後，不少網友對新娘的行為紛紛點讚，有網友表示，「練長跑就是跑得快，如果練摔角那鬧新娘的男同胞就慘啦！」；「最討厭捉弄新娘的婚鬧戲碼，看了就噁心」；「靈活的新娘子」；「惡俗婚鬧應該杜絕」。