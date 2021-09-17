快訊／桃勤女Delta序列比對、BNT登記結算　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日下午2時召開記者會，由發言人莊人祥說明疫情與防治作為。桃勤女性工作人員感染Delta病毒，今日將公布序列比對，釐清國內群聚或者境外移入Delta病毒是否一致；另第九輪提供BNT、高端疫苗，預約平台今日中午12點將進行登記結算，相關內容預期都於記者會中說明。

由於指揮官陳時中於立院進行立法院國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告及備詢，今日指揮中心記者會由莊人祥主持。

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針對桃勤人員感染，陳時中昨表示，初步認為與環境感染比較有關連，不會列在不明感染源。相關接觸者檢驗到目前也都是陰性，研判可以控制、匡列住的可能性相對高，還要後續觀察。指揮中心對該案比照上次新北幼兒園相關的北市裝修工夫妻，做點突變快速檢驗，已經確認感染Delta變異株，至於完整序列今天會出爐，會再進一步與其他Delta比對。

第九輪BNT疫苗符合資格對象包含「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」等三類，而且如果經過精算，疫苗提供校園接種若有餘，不排除針對第九類未滿40歲者向下開放；今日中午12點將進行結算，到昨日下午5時為止，意願登記BNT疫苗總計399萬4,453人。