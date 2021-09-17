「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價搶破頭！1盒漲7倍　飆賣5000元

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）



網搜小組／董美琪報導

中秋連假要到了，每年除了「不二坊蛋黃酥」被搶翻，還有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓蛋黃酥，也被瘋搶。難搶的程度不輸演唱會門票，甚至有網友把原價一盒730元上網轉賣，現在一盒竟然喊漲到5000元，漲近7倍。

2017年世界麵包冠軍陳耀訓每年蛋黃酥，比演唱會的票還難搶，甚至有粉絲跑到店家堵人說不賣就不離開。今年因為改採預約制，限量的蛋黃酥讓民眾搶到後，上網轉賣，一盒730元最高賣到5000元。

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有網友希望只要割愛一顆就好「真的超級難買！」，還有人更表示拿「陳耀訓·麵包埠」紙袋，宛如提著名牌包。

陳耀訓的紅土鹹蛋黃酥因為堅持酥皮一定要挺脆，用自製無水奶油做出酥皮感，酥香的皮搭配22天紅土鹹香蛋黃，讓不少人咬下去驚呼「完美！」，今年他更將內餡減糖，每年要求更好的味道。

不過由於蛋黃酥太難搶，引起網友洗版跪求，讓陳耀訓也上網道歉，「因為蛋黃酥預購問題，造成大家的困擾，各位留言的批評指教、建議，我們都收到了，這些問題我們都概括承受。因為大家的問題，最終都是我們的問題，這一點是毫無疑義的。蛋黃酥預購過程造成大家的困擾，我們在此致歉。」