快訊／雨勢加劇！10縣市豪大雨特報　大雷雨「狂灌5縣市」

▲部分縣市有豪、大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後部分縣市有雷陣雨，中央氣象局發布豪、大雨特報，其中花蓮雨勢升級，另針對「嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止、針對「宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分止。

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、南投、屏東地區及臺中至高雄、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，明日大氣環境盛行西南風，西南部清晨到上午有雨，東半部、恆春半島、各地山區午後將有明顯雷陣雨。周五颱風璨樹併入北方系統，大氣風場微弱，西半部、東北部都有明顯午後雷陣雨。周日到下周二太平洋高壓增強，午後降雨範圍縮小至各地山區。

大雷雨警戒區域

嘉義縣 番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

臺南市 玉井區、楠西區、南化區

高雄市 美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

屏東縣 高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉

宜蘭縣 宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉