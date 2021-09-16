大轉彎！不挺朱立倫了？　趙少康：應主持人要求喊加油

▲朱立倫高雄視訊趙少康。（圖／記者賴文萱攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人朱立倫16日下午到高雄萬豪酒店參加「國民黨員高雄挺朱造勢大會師」座談會活動，10多位國民黨議員和悠遊卡公司前座連勝文都與會力挺，人在台北的中廣董事長趙少康以連線方式參加並稱「我參加連線就是最好的表態」。不過趙少康稍早透過臉書澄清，自己是應活動主持人要求為朱立倫加油。

當時活動主持人表示「你在選主席時說過，如果你選主席，他就不選，現在你不選，他出來選，你要表個態啊！這才是重點啊！不然你跟我連線什麼呢？」趙少康在視訊時表示「我今天跟你連線就是表態」，話一說完現場掌聲連連，接著活動主持人要求趙少康喊「朱立倫加油」，趙少康也立即回應。

對於被認為表態挺朱立倫，趙少康透過臉書表示，距離國民黨主席投票日不到10天，各陣營進入最後衝刺，在與江啟臣同場參加幾項活動後，今天透過視訊方式，替在高雄出席活動的朱立倫打氣，以示公平。

▲面對外界解讀力挺朱立倫，趙少康除了在臉書發文澄清，還做圖為4位候選人加油，更註明「依候選人號次排序」。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



趙少康強調，這場選戰自己始終保持中立，只要提出邀請，不論江啟臣或朱立倫的相關活動，都會盡量參與，希望拉抬國民黨聲量，今天應活動主持人要求，坐在視訊鏡頭前高喊「朱立倫，加油！」事實上，誠心誠意替每位願意在國民黨氣勢最低迷的此時披掛上陣參選主席的候選人加油，期待他們把握最後9天，努力衝刺，競爭而不要鬥爭，爭取黨員認同。

趙少康提到，這場選戰打得激烈，但是4位候選人都是同志，不能鬥得你死我活，破壞黨內和諧，讓外界看笑話、親痛仇快。當務之急是團結無私，選出最好的人，所有人一起協助他改造國民黨，迎向2022、2024選戰勝利。

趙少康還說，這陣子黨內紛紛擾擾讓支持者很擔心，他都知道，請大家放心，未來不管誰當選黨主席，戰鬥藍都會全力配合，促進團結、繼續全力監督民進黨。