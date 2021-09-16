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莫德納混打高端試驗頻遭疑！陳時中：不是指揮中心要求的

▲▼9/16指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

高端與AZ疫苗已著手進行第2劑施打，且新進的BNT也因貨量較為充足，尚無需擔憂2劑疫苗的問題。國內目前就以莫德納的數量更為缺乏，近300萬的疫苗孤兒苦等不到第2劑接種。如今，混打計畫出爐，研究計畫將招募220人，分成高端與莫德納的實驗組與對照組。對於mRNA混打高端，指揮中心指揮官陳時中強調，這不是指揮中心要求，而是民間基於科學證據探索做的自主性研究。

針對莫德納混打高端計畫預計下週開始，陳時中今被問到，選擇mRNA疫苗混打品牌的考量，他指出，相關研究都是這些研究單位、醫院所提出來的，根據他們的專業向指揮中心報請。

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陳時中說，基本上不要有太多重複的計畫，都會准許並提供相關實驗需要使用的疫苗。他提到，這並非指揮中心要求，是民間基於科學證據探索所執行的自主性研究。

莫德納混打高端研究由台大感染科醫師謝思民主持，根據招募計畫內容，將收20~70歲，已經接種第一劑莫德納疫苗，間隔達8~12週者，雙盲隨機分配接種高端或第二劑莫德納疫苗。張上淳接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時也證實該計畫，目前進度為通過院內倫理審查，後續會與指揮中心申請。

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