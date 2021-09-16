108萬劑莫德納「依接種時序往下打」　AZ、BNT次世代疫苗接洽中

記者嚴云岑／台北報導

108萬劑自購的莫德納疫苗將於17日到貨，後續封緘完成後，將連同現在的30萬劑庫存，依序開放給長者接種，7/9前接種過第一劑的長者都有望打到。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公布4款疫苗接種規劃，AZ、莫德納主要給第二劑，BNT則優先開放第一劑接種。

近期莫德納於歐洲生產線陸續有些狀況，導致有供貨不穩的情形；不過，經過衛福部、外交部等這段時間幾乎是總動員緊迫盯人，包括總統蔡英文都在日前與美國在台協會（AIT）處長見面時，也有表達關切，因此讓莫德納改從美國直接出貨，讓供應穩定下來。

中央流行疫情指揮中心今(16)日也表示，第七批採購Moderna疫苗108萬劑，預定於臺北時間9月17日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定17日晚間抵達桃園國際機場。

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指揮中心數據顯示，莫德納截至9月14已接種3百79萬3887劑、AZ則施打7百99萬1608劑，不過，目前AZ疫苗已開始進行第二劑注射，莫德納卻因到貨量延遲，僅有35萬7253人打了第二劑。

陳時中表示，110年我國自購與企業捐贈疫苗合計4717萬劑，另與莫德納簽訂111年與112年默德納次世代疫苗合約合計3500萬劑，合計有8217萬劑疫苗供國人接種，有望覆蓋第三、四季規劃。

不過，陳時中也提到，未來疫苗接種還是要考量效果與變異株和供貨情形，除了莫德納以外，AZ與BNT次世代疫苗都在接洽中。

陳時中表示，目前疫苗到貨1730萬劑，到前天為止打了1250萬劑，AZ與莫德納會優先給第二劑接種，尤其108萬劑新到貨的莫德納，會以接種時序逐一往下，目前還不知道能打到幾歲，或有多少人符合資格，屆時計算出後會與國人報告。另外，BNT則是又優先供給第一劑使用，包括18~22歲年輕人以及40歲以上第九類、65歲以上等三類族群。

目前疫苗主要給第二劑接種，接種人次略降，昨天只打了15萬9000多劑，人口涵蓋率為48.97%，劑次人口比是54.19%