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同意讓12歲小孩打BNT　醫揭3大理由：我都算過了

記者陳俊宏／綜合報導

BNT疫苗將於9/23開打，接種對象為12至17歲學生，許多父母擔心，孩子打了疫苗會不會引發心肌炎？對此，馬偕兒童醫院兒童感染科醫師黃瑽寧提出給小孩打疫苗的3種理由，包括保護自己、保護身邊其他人，以及拉高疫苗覆蓋率、病毒突變率較低，「我自己也是家長，小孩剛好滿12歲，我老婆問我要不要填勾（疫苗同意書），我說當然要勾啊，她說可是那些風險，我說我都算過了。」

黃瑽寧15日在《有話好說》節目上表示，其實打跟不打疫苗的決定，先有一些科學數字，配合上情感能不能接受，因為有時數字雖然存在，但情感上不能接受，過程的確很多猶豫；這跟當時帶阿公、阿嬤去打疫苗，也是有很多掙扎，這掙扎沒有不對，可被同理的。

黃瑽寧說，理智上要了解小朋友打疫苗的目的有幾項，第一是保護自己，BNT在青少年數據超棒，抗體甚至比成年人還要高；第二不是只保護自己，還要保護身邊其他人，很多時候兒童疫苗策略是打在兒童身上，卻是要保護其他同住較脆弱的人。

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▼黃瑽寧說，讓小孩打疫苗不是只保護小孩，還要保護身邊的人。（圖／記者林敬旻攝）

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

黃瑽寧舉例，比如每年流感疫苗都讓學生公費接種，你說一個17歲高中籃球隊隊長得流感會怎樣，在家躺兩天哀哀叫就過去了，說老實話也不會怎樣；但學校在病毒流行時就是個培養皿，很容易大規模流行，這些孩子身強力壯都不會有事，當他把病毒帶回家裡時，這些老年人得到後，隔兩周後急診就爆了。

黃瑽寧再舉例，很多人給小孩打過德國麻疹疫苗，若小朋友得德國麻疹有時輕微發燒、甚至沒發燒，精神活動力很好，照樣上學在外跑來跑去，那為什麼要打在孩子身上？那是因為如果小孩都不打，孕婦都不用上街了，因孕婦感染到德國麻疹，生下畸胎、死胎、先天性白內障、先天性心臟病的嬰兒機率非常高，所有懷孕媽媽都不能碰到有德國麻疹的小孩，「你可能會問說媽媽為何自己不打疫苗？媽媽懷孕時早就來不及了。」

黃瑽寧指出，至於讓小孩打新冠疫苗的第三理由，他輕輕帶過，是如果疫苗覆蓋率越高，不管大人或小孩，病毒在這地方突變率比較低，但這理由很多人覺得太遙遠了，跟台灣沒太大關係。

國高中生23日起在各校園施打BNT疫苗，教育部長潘文忠15日表示，目前統計，全國有意施打的比率占93％，但還在統計中。

▼學生接種BNT應注意心肌炎及心包膜炎。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生接種BNT應注意心肌炎及心包膜炎。（圖／指揮中心提供）

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