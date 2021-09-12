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台鐵中秋6天再「增7.2萬個座位」　2天內付款取票！北花只要200元

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵列車乘載率上限取消，中秋再釋出座位。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部宣布鬆綁雙鐵列車乘載率限制，列車每個座位均可販售，台鐵局中秋疏運期間共6天，每日平均增加1.2萬個座位數，共增約7.2萬個座位，11日已釋出剩餘座位，已購票者需於2日內付款取票，否則車票將重新釋出。

因應中秋連假疏運需求，台鐵局自9月17日起至9月22日止計6天，全線加開各級列車總計126班次，其中包含東部地區9月18日至21日加開樹林－花蓮復興號8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價及9月17日、9月20日連假離峰時段加開樹林往返臺東七折紅眼列車。

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▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵中秋連假提供北花200元優惠車票。（圖／記者呂佳賢攝）

為加強疏運旅客，9月17日至22日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。配合交通部鬆綁雙鐵列車乘載率限制，台鐵局再釋出剩餘兩成座位，11日已開放售票，中秋連假期間每日約增1.2萬個座位，不過仍不販售站票，短程旅客可以電子票證搭乘新自強號以外的列車。

另外國慶連假疏運部分，台鐵局將自10月8日起至10月12日止計5天，全線加開各級列車總計102班次，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票，國慶連假期間車票也已於10日發售，已購票的旅客須於2日內付款取票。

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