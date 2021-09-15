警備隊長開紅單「收公文」被關切　北市議員否認關說：是關心

記者鄒鎮宇／綜合報導

大安警分局黎姓警備隊長5日深夜值勤時，對違停在安和路紅線的車輛開單，卻在幾天後收到大安分局交通組的公文，原來是被開單的民眾向北市議員葉林達陳情，而葉林傳辦公室主任向大安分局分局長致電關切所致。對此，葉林傳辦公室主任強調沒有關說，是關心。

臉書粉專「台灣警察工作權益推動協會」14日以「黑箱制度仍猶在，關說文化何時了？」為題發文，表示黎姓警備隊長開了民意代表相關人士紅線違規停車，因此被告誡不可再舉發交通違規，且收回紅白單、要求不得使用警用載具進行告發等處分。

對此，大安警分局長李權哲15日火速回應，表示取締違規應該以第一線基層警員為原則，分局外勤主管如果直接開單舉發，容易造成民眾「遭到針對疑慮」；且黎姓警備隊長今年3月上任，半年內時常利用簽巡、巡邏時間開單，總計開單張數高達229張。

▲台北市議員葉林傳。（圖／記者季相儒攝）



李權哲進一步解釋，黎員若發現交通違規的亂象，可用主管權限指揮同仁舉發，而非自行舉發，並強調未限制黎員的開單權限，安和路的違規罰單也會執行。

另外，「台灣警察工作權益推動協會」曝光的公文中，提及台北市議會某議員辦公室關切，事後證實為葉林傳辦公室。針對被指控關說一事，員葉林傳辦公室主任強調是民眾被開單時不知所綽，他們秉持為民服務的精神，才會關心一下，強調不是「關說」。

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