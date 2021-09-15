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幕後／宜蘭高鐵站選址　跨黨派在地公職密籌「宜蘭最佳」連署行動

▲▼立法院新會期報到，院長游錫堃報到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃16日將參加「高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派記者會」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭高鐵站的選址8月突然從「宜蘭站」改為「四城站」，引起軒然大波。據悉，跨黨派宜蘭在地公職近期密集串連「迎接高鐵宜蘭站是最佳方案」連署，包括國民黨籍的宜蘭縣議會議長張建榮、民進黨籍的立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等人均參與，16日將在台北舉行「高鐵延伸宜蘭設站選址跨黨派記者會」，把陳述書呈交給出身自宜蘭的立法院長游錫堃，表達在地民意。

高鐵延伸宜蘭案於去年拍板定案，不過各界對於站址意見分歧，鐵道局原提出從北到南包括四城、宜蘭、縣政中心及羅東4個站址評估，不過，交通部8月表態將四城列為高鐵宜蘭站優先站址，一改之前專家建議的宜蘭站，引發地方反彈。立法院交通委員會上月底至宜蘭考察交通建設，陳歐珀就當著交通部代表的面嗆聲「會演變成政治風暴」，強調政治決策不能凌駕專業決定。

地方人士說，宜蘭跨黨派公職近期密集串連「迎接高鐵宜蘭站是最佳方案」連署，包括民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量宜蘭縣黨部都參與行動，最終促成包括跨黨派的張建榮、江聰淵、陳歐珀、約4分之3席次的宜蘭縣議員、多名鄉鎮市長和鄉鎮市民代表會主席都加入連署。

該人士也說，除了各黨公職之外，這次還聯合數10個學界、產業界、NGO民間團體等，包括游錫堃1990年結合宜蘭文教界創立的「仰山文教基金會」，共百餘位在地人跨越黨派達成共識，參與該連署，「這大概是宜蘭縣史上最團結的一次」，都呼籲宜蘭高鐵站應該設在宜蘭。

包括陳歐珀、張建榮、江聰淵、東部快鐵促進會長陳正曜、宜蘭大學校長吳柏青、台灣民眾黨立委邱臣遠等人，明天將出席「迎接高鐵宜蘭站是最佳方案」記者會，親自將陳述書呈交給游錫堃，希望游能代為向行政院表達宜蘭最大民意的共同意志。

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