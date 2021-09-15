快訊／傳今日又見本土+0！第八輪AZ開打　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/15）日為因應COVID-19疫情，14:00由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。過去幾天新北幼兒園群聚仍陸續有相關接觸者確診，今日則有好消息，傳出本土又見+0；另第八輪AZ疫苗今天開始接種，以接種第二劑者為主要對象。

昨天增加的2例本土都是新北幼兒園相關個案，分別是30多歲男性（案16204）及未滿5歲女性（案16205），為一對父女，女兒是幼兒園學童。因為群聚疫情，2人於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於昨日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。

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第八輪AZ今（15日）開打，對象包括9/10前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，以及7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。

指揮中心統計，第八輪符合預約資格民眾共計113萬5451人：

（1）9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上，預約接種第二劑者：78萬5239人。

（2）7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲，預約接種第一劑者：35萬0212人。

至預約截止前，已完成預約人數有71萬0992人。

指揮中心提醒，本次開放符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，包含65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等，為利該等對象接種，避免數位落差影響，將同時請地方政府衛生局安排未於預約平臺預約者進行接種，且開放該等對象可由地方政府衛生局持續安排接種至9月26日。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。