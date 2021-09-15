防堵Delta長輩1劑疫苗仍不夠！學者籲「盡速混打」：補足2劑涵蓋率

▲專家認為，對於60歲以上長者應盡速提高2季涵蓋率。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

高端與AZ疫苗已著手進行第2劑施打，且新進的BNT也因貨量較為充足，尚無需擔憂2劑疫苗的問題。國內目前就以莫德納的數量較為缺乏，近300萬的疫苗孤兒苦等不到第2劑接種，不少民眾都已打完第1劑滿10週，甚至有人超過12週，且當中的長輩族群更是大宗。對此，台大公衛教授指出，防範Delta要盡速利用混打策略提高60歲以上的涵蓋率。

對於國內混打政策，目前僅開放第一類施打。但不少醫師及專家擔憂，以目前的疫苗進貨量，高風險族群僅施打第一劑疫苗恐無法達到完整保護力，且面對Delta病毒的入侵，台大公衛學者張維容提出2大疫苗策略，包括對於60歲以上長者以「兩劑優先順序化」提供90%兩劑疫苗涵蓋率；而12歲以上各年齡層則是「單劑均等成長化」，這兩者達到90%的涵蓋率在台灣是可行的。

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台大公衛學院教授陳秀熙則說，對於60歲以上感染重症的風險，大家都了解。因此他也呼籲，對於60歲以上2劑疫苗涵蓋率「要趕快利用混打策略」補強，在國外也是以這樣的方式進行。

陳秀熙指出，輝瑞疫苗進口台灣後，在AZ混打方面達到90%的2劑涵蓋率是有可能達成的，90%單劑涵蓋率也能達到，因此在修正混打政策後，在疫苗精確估算上，基本都可完成。

據指揮中心統計，截至9月13日止，已施打兩劑疫苗者共有1百54萬651人，其中AZ有70萬3252；而莫德納則是35萬1399劑。

▲目前有不少已施打莫德納第一劑的民眾，仍等不到第二劑。（圖／路透）