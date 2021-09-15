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聯合國開議　吳釗燮專文登英國大報：別再把台灣排除在外

▲▼外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮已在多國大報投書，呼籲國際支持台灣。（圖／外交部提供）

文／中央社記者陳韻聿倫敦14日專電

聯合國大會今天開議。英國大報《每日電訊報》刊登外交部長吳釗燮專文，內容呼籲聯合國停止排除台灣，讓台灣能在應對氣候變遷等全球挑戰作出貢獻。

吳釗燮指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續肆虐全球，各國無不殷切期盼屬於聯合國體系的世界衛生組織（WHO）及聯大會議能全面強化作為，以解決危機，並確保更好的復甦及永續重建。

他強調，這是個需要所有人共同投入的艱鉅任務；台灣是已準備好伸出援手的寶貴夥伴。

吳釗燮表示，台灣有效應對疫情、具迅速滿足全球供應鏈需求的實力，且持續對夥伴國家提供實質協助，這在在說明沒有理由不讓台灣在聯合國體系扮演建設性角色。

然而，在中華人民共和國施壓下，台灣遭排除於WHO及整個聯合國體系之外。聯合國及其專門機構持續援引1971年聯合國大會第2758號決議為排除台灣參與的法律依據。

吳釗燮強調，該決議的文字十分明確：它僅處理中國在聯合國的代表權，隻字未提中國所宣稱對台灣所擁有主權，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

吳釗燮指出，中華人民共和國從未統治台灣，這是事實，也是台灣海峽兩岸的現狀，只有台灣民眾以民主程序選出的政府才能在國際上代表台灣。中華人民共和國將2758號決議與北京當局的「一個中國原則」劃上等號，是錯誤作法，也是專斷將其政治立場強加於聯合國。

聯合國不僅排除台灣，更阻礙台灣公民社會參與。吳釗燮提到，台灣護照持有者不被允許進入聯合國參訪或出席會議，媒體也無法入場採訪。這不僅有損多邊主義理念、違反聯合國成立宗旨所揭櫫尊重人權及基本自由的原則，更有礙聯合國整體努力。

過去60年來，台灣持續援助全球各地夥伴，近期並協助達成「永續發展目標」（SDGs）、對抗疫情及促進疫後復甦。

吳釗燮指出，全球正呼籲採取氣候行動、要在2050年以前達成淨零碳排放目標；台灣正積極研擬達標路徑圖，並制定相關法規以加速進程。

吳釗燮強調，雖然很遺憾遭剝奪機會、無法參與即將於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），台灣仍將竭力尋求與各方就氣候變遷交換經驗與意見。

他指出，此時將有能力作出貢獻的夥伴拒於門外，是全球的道德及實質損失。台灣是世界良善力量；現在正是接納台灣、讓台灣幫忙的時刻。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）為英國大報，立場屬保守派，是英國現任保守黨政府衡酌輿情和政策走向的重要依據。

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