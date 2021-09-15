日本「滿員電車」竟然要靠站員塞進車廂　電車潛規則小心踩雷！

記者王佩翊／編譯

台北捷運明亮又乾淨，讓許多來台灣旅遊的外國觀光客感到驚豔。Podcast節目《宇宙人外信》最新一集除了細數讓外國人讚嘆的北捷特色與優點，同時也談到那些你不知道的日韓車廂文化。另外，也一併向大家介紹與搭車有關的單字。

主持人在節目中提到，國外的地鐵因為歷史悠久，因此很多車站都沒有手扶梯，每當要轉車時，乘客都必須爬上爬下，非常辛苦。然而相較於國外，北捷內設有許多手扶梯，民眾在轉乘的時候通常不需要不斷爬樓梯。不僅如此，無障礙措施也做得非常好。英文的轉車與轉機一樣，是「transfer」。

▲日本民眾搭乘電車通勤。（圖／路透）



主持人隔壁老王也特別提到日本的「滿員電車」文化，每天上下班的通勤時間因為人潮太過擁擠，有時還需要仰賴車站的工作人員將乘客「塞進車廂」，也形成另一種特別文化。而英文的「滿員電車」則可以說是「packed trains」。

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