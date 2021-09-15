　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

▲國民黨黨主席參選人江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨黨主席參選人江啟臣。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

文／楊蕓

國民黨在2020總統大選與立委選舉中失利，在黨內高呼世代交替與黨內改革聲浪高漲之際，江啟臣成為黨史上最年輕的黨主席。在過去約1年半的時間裡，面對民進黨全面執政的優勢，他認為，國民黨關心與監督的議題能夠回歸社會訴求、與人民對話。江啟臣認為，民進黨「只怕民意，不怕國民黨」，因此，他選擇帶領黨員從街頭路線、議題路線出發，不管在立院衝撞或是上街推公投，目的只有一個，就是為了把在野的角色發揮到極致。

體制內衝撞無用　江啟臣成「最常上街頭」黨主席

回顧這1年半的任期，江啟臣在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時直言，國民黨雖然在野5年多，但仍有很多心態要調整的地方，「現在就是百分之百的在野黨，應該把在野的角色發揮到極致，而不是把執政的責任冠在自己身上。」

國民黨過去長期執政，即使在野了仍有著莫名的責任感，很多政府或國家做不好的事，國民黨會自覺要承擔責任，但實際上已無法決定政府決策，甚至連執政黨都不尊重你、不想跟你協商，「這不僅是國民黨內部文化問題，同時也是全面在野的困境，在監督力道上有所侷限」。

▲▼江啟臣上任10大政績。（圖／記者許立昕整理製表）

▲江啟臣擔任國民黨主席任內，選擇帶頭衝撞，訴諸民意支持。（圖／記者許立昕整理製表）

「民進黨只怕選票、怕民意，根本不怕你在野黨！」江啟臣說，他很清楚在立法院戰場中，若僅止於衝撞、抗爭、提案，最後只會被封殺，投票也一定輸，與其等待4年一次的選舉重返執政，國民黨應善用讓人民提早投票的機會，因此他堅持國民黨要推動2項公投案，先是自發性提出「公投綁大選」，接著再加碼「反萊豬」公投，「我發覺讓人民實際參與後，他們開始知道在野黨的存在。」

值得一提的是，回顧自己一年多來所交出的成績單，讓江啟臣感觸最多的是去年高雄市長補選一役，黨內一度對於是否提候選人有雜音，但他堅持「只要有一個人支持，國民黨就要提名」。

江啟臣認為，過程中，雖然候選人被攻擊的遍體鱗傷，但國民黨在高雄最後也成功保住基本盤25%，若當初沒推候選人，不只是輸了選舉，國民黨等於也全面撤守高雄，拒戰、畏戰的標籤更難以翻轉，看得更遠些，說不定原本的藍軍基本盤也會被其他對手瓦解或趁勢接收。

▲▼國民黨立委江啟臣抗爭民進黨。（圖／ETtoday資料照）

▲江啟臣與黨團霸佔立法院，為反萊豬上街抗爭。（資料照／ETtoday資料照）

除了高雄市長補選外，國民黨這一年來在議題路線上，黨中央、立法院黨團發揮密切合作，去年6月為反對陳菊擔任監察院長，突襲霸佔立法院長達21小時。

另外，為了反對萊豬進口，國民黨團12度杯葛蘇貞昌施政報告，甚至在議場上演「丟豬內臟」混戰，黨中央則動員萬人上街參加遊行；疫情爆發後，執政黨「槍掉滿地」，黨中央監督緊扣「疫苗不足」議題，聯合4縣市爭取申購500萬劑BNT疫苗，並質疑國產高端疫苗審查黑箱作業，告發衛福部長陳時中等官員涉嫌圖利。

▲國民黨黨主席參選人江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

兩岸選價值、不選邊站

談到新版兩岸論述「憲法九二」，江啟臣表示，過去的國民黨用「九二共識、一中各表」去解決兩岸議題，民進黨趁機殺進去說「九二共識等於一國兩制」，國民黨自己沒有動作、也沒講清楚，就被抹紅，最後才輸掉選舉。

「對岸常講基於一個中國原則的九二共識，那我可不可以講基於中華民國憲法的九二共識？」江啟臣認為，國民黨在2016、2020選舉敗選的一大原因，就是民眾對國民黨缺乏信任，加上民進黨刻意抹紅、抹黑，他重申，雖然國民黨主張九二共識，但強調中華民國的主體性，不會因為要跟大陸和平就犧牲主權、國安、民主，「我要清楚告訴人民，不會為了維護兩岸和平就屈膝。」

因此，江啟臣以「選價值、不選邊站」為核心，以具體作為來證明，江啟臣說，過去一年多來，黨中央在回應兩岸、香港議題時，相較過去的黨中央，不僅速度快、態度也比過去更清楚，「我們扣住這個底線，人民才能經由一次一次的事件，去檢驗是否如國民黨所說的堅持底線，才有可能讓綠營無法抹紅。」

▲國民黨黨主席參選人江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨申購疫苗「5月就在評估」

疫情肆虐，國內疫苗仍嚴重不足，雖有友邦捐助，以及鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑BNT，政府自購疫苗的到貨量卻不如預期。江啟臣表示，黨內有些人誤解黨中央在疫苗議題上沒有作為，認為民進黨丟了一把槍「國民黨都沒有撿」，但事實上早在5月疫情爆發時，黨中央就在評估購買疫苗，因此一方面向執政黨呼喊要疫苗外，也去評估執政縣市自購疫苗的可能性，包括成立疫苗小組監督中央採購進度、聯合4個執政縣市申購疫苗，更宣示「不計毀譽」為台灣人民爭取疫苗。

「我知道跟大陸接觸，一定會被抹紅。」江啟臣說，起初黨團內有不同意見，但他認為應先站在協助的立場，否則若國民黨馬上跳出來說要買疫苗，馬上會被民進黨操作成政治對立，把此事操作成「國民黨要人民打中國疫苗」，BNT瞬間就不會是國際認證的疫苗了，甚至可能連鴻海、台積電、慈濟的1500萬劑疫苗都買不成。

江啟臣強調，執政黨因為政治因素買不到疫苗，也不會讓別人買到，連郭台銘都可以被刁難，更何況是國民黨？因此當「鴻海模式」出來後，選在7月中宣布聯合南投、雲林、花蓮、台東等4執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗，並呼籲蔡政府比照前例，儘速完成程序。

對於國民黨主席即將改選，新上任者將面臨2022、2024挑戰，江啟臣此次競選連任也喊出五大目標，包括2項公投全數過關、邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流、2022年國民黨執政縣市超過15席、提出明星級的不分區前3名振奮社會、要當2024總統造王者與國會過半。

江啟臣說，只要一項沒有達成，他就辭職下台，同時，他也不排除親自參選，投入2022選戰。不管黨主席最後的結果如何，接下來，他也會持續投入推動兩項公投與罷免立委陳柏惟案的工作。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
龍劭華最後通話對象曝！　疑下午就向櫃台求助「心臟不適」
運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」：一群低能
龍劭華遺體深夜送到殯儀館！家屬醫院做完筆錄　最快9點相驗
iPhone 13台灣售價25900元起　4新品週五預購、2
蘋果發表會3大新品整理！iPhone 13台灣17日預購　最

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

萬安44號演習今下午登場　將收空襲警報簡訊、不實施人車管制

共機連12天擾台！漢光37號演習第2天　殲16進入我西南空域遭驅離

漢光演習模擬敵軍直攻總統府　關指部實施淡水河防操演

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

「南韓催疫苗蔡政府卻在搞改名」　王鴻薇：看來黨的利益比人民重要

陳菊南下高雄履勘旗津、前鎮漁港　要求產官學合作改善漁工人權

「想被打斷腿？」時力反問江啟臣　認清兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

萬安44號演習今下午登場　將收空襲警報簡訊、不實施人車管制

共機連12天擾台！漢光37號演習第2天　殲16進入我西南空域遭驅離

漢光演習模擬敵軍直攻總統府　關指部實施淡水河防操演

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

「南韓催疫苗蔡政府卻在搞改名」　王鴻薇：看來黨的利益比人民重要

陳菊南下高雄履勘旗津、前鎮漁港　要求產官學合作改善漁工人權

「想被打斷腿？」時力反問江啟臣　認清兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

強強聯手！酷玩樂團宣布合作BTS　克里斯馬汀「親自飛首爾」交換衣

大台北深夜大雷雨原因曝光　專家坦言十分少見

白家綺入住「3000萬汐止百坪別墅」！　4層樓大豪宅曝光：美夢成真

聯合國開議　吳釗燮專文登英國大報：別再把台灣排除在外

龍劭華永別了！20親友扶靈慟喊「下車了」　女兒深夜雨中憔悴現身

免換iPhone 13也能擁新功能！　蘋果曝「新三大作業系統」發布日

我兒殺牙醫！殺人犯父母自白：日夜都活在「沒教好兒子」的自責中

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進政府投票

一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

iPhone13 少見新機在台降價！　相比前代6大改變一次看

王心凌慶生「2大台劇男神」親到場！　 她狂喜曬照：感覺好幸福

政治熱門新聞

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

萬安44號演習今下午登場　將收到空襲警報簡訊

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

漢光37號演習第2天　殲16進入我西南空域遭驅離

新北禁公共場域烤肉「在家可以烤嗎？」　侯友宜：不支持

新北中秋烤肉鬆綁？　侯友宜重申：戶外禁止、家中活動不鼓勵

漢光演習模擬敵軍直攻總統府　關指部實施淡水河防操演

竹竹苗合併升格　陳超明拋「竹苗市」都心設苗栗

人民苦等莫德納第2劑　他：募百位80歲去總部鬧

快訊／柯文哲坦言全國疫情問題在雙北　曝最新策略「也許能清零」

「南韓催疫苗蔡政府卻在搞改名」　王鴻薇：看來黨的利益比人民重要

五連霸議員入民眾黨　高虹安：貨真價實「白色力量」

更多熱門

相關新聞

國民黨連內鬥都外行

國民黨連內鬥都外行

國民黨選舉監察委員會13日將黨主席候選人張亞中移送考紀會，隨即在黨內引發軒然大波，兩位主要黨主席候選人朱立倫、江啟臣第一時間都發表聲明表示錯愕，撇清此事與自己無關，但此事也再次打高了張亞中的聲量，對黨主席選舉投入新的變數。

時代力量：兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

時代力量：兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

「怎會跟張亞中扭打？」　黃光芹：朱立倫、江啟臣淪C咖不自知

「怎會跟張亞中扭打？」　黃光芹：朱立倫、江啟臣淪C咖不自知

有藏鏡人？　他疑誰決定將張亞中送考紀會

有藏鏡人？　他疑誰決定將張亞中送考紀會

關鍵字：

江啟臣朱立倫國民黨主席

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

iPhone 13來了！　蘋果發表會直播看這裡

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

快訊／68歲龍劭華驚傳昏倒「失去生命跡象」

快訊／E奶網紅籌不出交保金　打電話求援

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

快訊／iPhone 13售價2萬5900元起跳　入門款13 mini 2萬3千元有找

獨／龍劭華出道42年「從不抬價」

訂飲料等40分鐘！他見外送員態度秒軟化

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面