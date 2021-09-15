一圖看黨主席向前衝　江啟臣：當民進黨只怕民意，我選擇站上街頭

▲國民黨黨主席參選人江啟臣。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

文／楊蕓

國民黨在2020總統大選與立委選舉中失利，在黨內高呼世代交替與黨內改革聲浪高漲之際，江啟臣成為黨史上最年輕的黨主席。在過去約1年半的時間裡，面對民進黨全面執政的優勢，他認為，國民黨關心與監督的議題能夠回歸社會訴求、與人民對話。江啟臣認為，民進黨「只怕民意，不怕國民黨」，因此，他選擇帶領黨員從街頭路線、議題路線出發，不管在立院衝撞或是上街推公投，目的只有一個，就是為了把在野的角色發揮到極致。

體制內衝撞無用 江啟臣成「最常上街頭」黨主席

回顧這1年半的任期，江啟臣在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時直言，國民黨雖然在野5年多，但仍有很多心態要調整的地方，「現在就是百分之百的在野黨，應該把在野的角色發揮到極致，而不是把執政的責任冠在自己身上。」

國民黨過去長期執政，即使在野了仍有著莫名的責任感，很多政府或國家做不好的事，國民黨會自覺要承擔責任，但實際上已無法決定政府決策，甚至連執政黨都不尊重你、不想跟你協商，「這不僅是國民黨內部文化問題，同時也是全面在野的困境，在監督力道上有所侷限」。

▲江啟臣擔任國民黨主席任內，選擇帶頭衝撞，訴諸民意支持。（圖／記者許立昕整理製表）

「民進黨只怕選票、怕民意，根本不怕你在野黨！」江啟臣說，他很清楚在立法院戰場中，若僅止於衝撞、抗爭、提案，最後只會被封殺，投票也一定輸，與其等待4年一次的選舉重返執政，國民黨應善用讓人民提早投票的機會，因此他堅持國民黨要推動2項公投案，先是自發性提出「公投綁大選」，接著再加碼「反萊豬」公投，「我發覺讓人民實際參與後，他們開始知道在野黨的存在。」

值得一提的是，回顧自己一年多來所交出的成績單，讓江啟臣感觸最多的是去年高雄市長補選一役，黨內一度對於是否提候選人有雜音，但他堅持「只要有一個人支持，國民黨就要提名」。

江啟臣認為，過程中，雖然候選人被攻擊的遍體鱗傷，但國民黨在高雄最後也成功保住基本盤25%，若當初沒推候選人，不只是輸了選舉，國民黨等於也全面撤守高雄，拒戰、畏戰的標籤更難以翻轉，看得更遠些，說不定原本的藍軍基本盤也會被其他對手瓦解或趁勢接收。

▲江啟臣與黨團霸佔立法院，為反萊豬上街抗爭。（資料照／ETtoday資料照）

除了高雄市長補選外，國民黨這一年來在議題路線上，黨中央、立法院黨團發揮密切合作，去年6月為反對陳菊擔任監察院長，突襲霸佔立法院長達21小時。

另外，為了反對萊豬進口，國民黨團12度杯葛蘇貞昌施政報告，甚至在議場上演「丟豬內臟」混戰，黨中央則動員萬人上街參加遊行；疫情爆發後，執政黨「槍掉滿地」，黨中央監督緊扣「疫苗不足」議題，聯合4縣市爭取申購500萬劑BNT疫苗，並質疑國產高端疫苗審查黑箱作業，告發衛福部長陳時中等官員涉嫌圖利。

兩岸選價值、不選邊站

談到新版兩岸論述「憲法九二」，江啟臣表示，過去的國民黨用「九二共識、一中各表」去解決兩岸議題，民進黨趁機殺進去說「九二共識等於一國兩制」，國民黨自己沒有動作、也沒講清楚，就被抹紅，最後才輸掉選舉。

「對岸常講基於一個中國原則的九二共識，那我可不可以講基於中華民國憲法的九二共識？」江啟臣認為，國民黨在2016、2020選舉敗選的一大原因，就是民眾對國民黨缺乏信任，加上民進黨刻意抹紅、抹黑，他重申，雖然國民黨主張九二共識，但強調中華民國的主體性，不會因為要跟大陸和平就犧牲主權、國安、民主，「我要清楚告訴人民，不會為了維護兩岸和平就屈膝。」

因此，江啟臣以「選價值、不選邊站」為核心，以具體作為來證明，江啟臣說，過去一年多來，黨中央在回應兩岸、香港議題時，相較過去的黨中央，不僅速度快、態度也比過去更清楚，「我們扣住這個底線，人民才能經由一次一次的事件，去檢驗是否如國民黨所說的堅持底線，才有可能讓綠營無法抹紅。」

國民黨申購疫苗「5月就在評估」

疫情肆虐，國內疫苗仍嚴重不足，雖有友邦捐助，以及鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑BNT，政府自購疫苗的到貨量卻不如預期。江啟臣表示，黨內有些人誤解黨中央在疫苗議題上沒有作為，認為民進黨丟了一把槍「國民黨都沒有撿」，但事實上早在5月疫情爆發時，黨中央就在評估購買疫苗，因此一方面向執政黨呼喊要疫苗外，也去評估執政縣市自購疫苗的可能性，包括成立疫苗小組監督中央採購進度、聯合4個執政縣市申購疫苗，更宣示「不計毀譽」為台灣人民爭取疫苗。

「我知道跟大陸接觸，一定會被抹紅。」江啟臣說，起初黨團內有不同意見，但他認為應先站在協助的立場，否則若國民黨馬上跳出來說要買疫苗，馬上會被民進黨操作成政治對立，把此事操作成「國民黨要人民打中國疫苗」，BNT瞬間就不會是國際認證的疫苗了，甚至可能連鴻海、台積電、慈濟的1500萬劑疫苗都買不成。

江啟臣強調，執政黨因為政治因素買不到疫苗，也不會讓別人買到，連郭台銘都可以被刁難，更何況是國民黨？因此當「鴻海模式」出來後，選在7月中宣布聯合南投、雲林、花蓮、台東等4執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗，並呼籲蔡政府比照前例，儘速完成程序。

對於國民黨主席即將改選，新上任者將面臨2022、2024挑戰，江啟臣此次競選連任也喊出五大目標，包括2項公投全數過關、邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流、2022年國民黨執政縣市超過15席、提出明星級的不分區前3名振奮社會、要當2024總統造王者與國會過半。

江啟臣說，只要一項沒有達成，他就辭職下台，同時，他也不排除親自參選，投入2022選戰。不管黨主席最後的結果如何，接下來，他也會持續投入推動兩項公投與罷免立委陳柏惟案的工作。