衛星畫面曝光！數千名阿富汗人急逃　「密麻小點」塞爆邊境

▲阿富汗與巴基斯坦交界的衛星影像。（圖／翻攝自推特／NDTV）



記者張方瑀／綜合報導

自從塔利班組織攻入喀布爾後，數萬名阿富汗人想盡辦法想逃出國，印度「新德里電視台」（NDTV）獨家取得巴基斯坦交界的衛星影像，只見密密麻麻的人群塞滿邊境口岸查曼（Chaman），畫面非常驚人。

根據NDTV報導，幾張拍攝於9月6日的衛星照片顯示，成千上萬的阿富汗人聚集在巴基斯坦邊境口岸查曼（Chaman），希望能通夠友誼通關（Friendship Gate）進入巴基斯坦境內，形成密密麻麻的黑點，許多人攜家帶眷擠入，目的只是想遠離塔利班政權。

據了解，巴基斯坦目前已經關閉了查曼的入境關卡，無法得知剩餘的阿富汗人轉往何地。除了查曼之外，其他邊境關卡還有與塔吉克接壤的謝爾罕班達（Shir Khan Bandar）、與鄰近巴基斯坦的托克哈姆（Torkham），以及和伊朗接壤的伊斯蘭卡拉（Islam Qala）。

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